La pasada fue una semana corta, marcada por feriados y festividades, el escenario económico contó con distintos acontecimientos y hechos. En paralelo, se difunden más indicadores que marcarán el pulso de la semana que está por venir.
Lo que dejó y lo que se viene en el frente económico
El ministro de Economía cargó contra los que piden devaluación; la pobreza cerró por debajo del 30%; la recaudación volvió a caer; el INDEC difunde datos sobre la industria.
Durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Ministro de Economía admitió que tiene cierta preocupación en la velocidad a la que ocurre la recuperación económica y, a su vez, confesó que la inflación de marzo podría quebrar la tendencia a la baja.
"Por ahí el EMAE (actividad económica) de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado (por la nafta y educación) de más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta", manifestó el funcionario, en un contexto donde el consumo no logra repuntar y los datos sobre crecimiento económico parecieran enfriarse.
En otro tramo de su charla, Caputo apuntó contra los economistas que piden devaluar para que la Argentina se vuelva más competitiva. "Tenemos que terminar de comernos el cuento. Encuentro patético a los que dicen eso. Le toman el pelo a la gente. No se si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento".
Caputo reconoció que le "preocupa" la velocidad de la recuperación y admitió que la inflación podría aumentar. En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda alejó su micrófono y lanzó un insulto ante aquellos que piden avanzar en esa medida.
"Cuando piensan que la solución es devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo". El funcionario también se refirió a la quita definitiva de las retenciones al campo, la defensa del programa económico del Gobierno y su crítica a la última administración del kirchnerismo.
La pobreza estadística
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el último dato sobre pobreza e indigencia que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró una caída hacia el cierre el 2025.
Y es que, en el segundo semestre de ese año la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas y cerró en 28,2%. El índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.
Con respecto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas. Sin embargo, este dato evidencia que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición.
La recaudación cayó por octavo mes consecutivo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó el último miércoles que la recaudación de los recursos tributarios de marzo fue de $16 billones. En términos interanuales, aumentó un 26,2%, aunque cayó en términos reales y volvió a quedar debajo de la inflación proyectada para ese período. El efecto de la baja en los impuestos y las retenciones generó una menor recaudación para el Estado.
A su vez, el número final quedó por debajo de lo total recaudado en febrero ($16,2 billones). De esta manera, en el primer trimestre se recaudaron $50.640.483 millones (+22,7% interanual), consolidando una tendencia de crecimiento nominal, aunque con heterogeneidad entre los distintos componentes del sistema tributario.
El INDEC difunde datos sobre la industria
Abril trae consigo nuevos informes sobre los sectores de la economía, entre los que se encuentra la industria. Este es uno de los más afectados por el programa del Gobierno nacional.
El último dato arrojó un retroceso del 3,2% interanual en enero, y marcó la séptima caída del sector: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%). En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas.
Es por eso que el informe del INDEC será clave para conocer el estado actual de la industria, en un contexto donde no logra repuntar y sigue manteniéndose por debajo de la media. El sector industrial es uno de los más afectados bajo gobierno de Milei.
Las compras del BCRA
Dentro de la "fase 4 del programa monetario, el Banco Central ya lleva adquiridos US$4.386 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta semana se hizo de US$424 millones y cerró con sus reservas internacionales en US$44.427 millones.
Esto quiere decir que la entidad financiera ya compró más del 40% de la meta pactada a finales del 2025. Santiago Bausili, presidente del BCRA, junto al exdirector y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentaron el programa en donde fijaron un monto que ronda entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria.
El esquema del Banco Central se da en un escenario donde el dólar se mantiene en torno a los $1.400, siendo el tipo de cambio mayorista el único que culminó por debajo de ese número.
¿Menos iva con más consumo privado?
Contrastó durante la semana la información que suministra el titular de IARAF, Nadin Argañaraz, de que la recaudación de IVA habría descendido alrededor del 4% real interanual (luego de dos meses de caídas de dos dígitos), con el repunte del 7,9% interanual en el consumo privado, del que se nutre la cadena de valor grabada, que festejaron el presidente Javier Milei y el viceministro de Economía, José Luis Daza.
Datos del INDEC, en tanto, muestran un crecimiento del consumo privado en el último trimestre de 2025 al 8%, cifra que marca un récord respecto de 2017 y 2018. La menor recaudación del IVA, sin embargo, estaría directamente vinculada a una fuerte caída del 5,9% interanual en febrero de 2026 y un 6,3% mensual respecto a enero del consumo masivo en supermercados.
Fue el tema dominante en la reciente reunión que mantuvieron los supermercadistas con el ministro Luis Caputo, en la que le transmitieron su preocupación por la caída de las ventas, que para las grandes superficies fue del 5,9% interanual en febrero, según la consultora Scentia.
El funcionario, que finalmente reconoció preocupación por la velocidad de recuperación de la economía y por un repunte de la inflación, desvió el foco del reclamo de los supermercadistas hacia la carga de ingresos brutos que afrontan y afectan su rentabilidad.
No coincide con las prioridades que le transmitieron, abrumadoramente centradas en la merma de la demanda antes que en esa presión tributaria que aplican provincias y municipios.
La conclusión es que se gestó un inicio de año complejo con retracción en casi todos los rubros, con los mayores desplomes en bebidas sin alcohol, perecederos e higiene, contra un alza del 26,5% interanual en el e-commerce.
Las grandes cadenas de abastecimiento de la canasta básica total son las principales fuentes de retención del IVA y, por lo tanto, si venden menos, tributan menos.
Hubo en la percepción del impuesto durante marzo un cambio relevante respecto de enero y febrero, cuando, principalmente por el IVA DGA (Aduanas), la recaudación total de IVA cayó 12% y 13%, respectivamente.