Un incendio de magnitud afectó en la madrugada de este miércoles al velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, una de las sedes construidas para los Juegos Olímpicos de 2016. El siniestro provocó daños importantes en la cubierta del edificio, aunque no se registraron heridos ni afectaciones estructurales graves, según informaron autoridades locales.
Un incendio en el velódromo olímpico de Río de Janeiro destruyó el techo
El fuego afectó la cubierta del lugar construido para los Juegos Olímpicos 2016. Intervinieron decenas de bomberos y se investigan las causas del siniestro.
Daños en el lugar
El foco ígneo se desató en las primeras horas del día y se concentró principalmente en el techo del recinto, compuesto por materiales sintéticos que facilitaron la propagación de las llamas. Como consecuencia, cerca del 50% de la cubierta resultó dañada.
Para contener el incendio, trabajaron entre 60 y 80 bomberos, con el apoyo de unos 20 vehículos, en un operativo que permitió controlar la situación sin que el fuego se extendiera a otras áreas del complejo.
Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el interior del velódromo —incluida la pista de ciclismo— no sufrió daños significativos. Tampoco se registraron pérdidas de consideración en el museo olímpico que funciona dentro del edificio, aunque una pequeña parte debió ser evaluada por posibles reparaciones menores.
Según las primeras evaluaciones, el incendio se habría iniciado en la parte externa del techo, aunque las causas aún no fueron determinadas y serán objeto de peritajes técnicos.
El material de la cubierta, de tipo sintético, se derritió durante el siniestro y generó desprendimientos que cayeron sobre el entorno, una situación que obligó a extremar las medidas de seguridad durante el operativo.
Escenario clave
El velódromo forma parte del Parque Olímpico de Barra da Tijuca y fue construido especialmente para los Juegos Olímpicos de 2016, donde se disputaron las competencias de ciclismo en pista. Con capacidad para unas 5.000 personas, el recinto se convirtió luego en un centro de entrenamiento y desarrollo deportivo en Brasil.
Actualmente, el espacio es utilizado para prácticas y competencias de distintas disciplinas, además de albergar actividades recreativas y educativas. En su interior funciona también un museo dedicado al legado olímpico, con exhibiciones interactivas y objetos históricos de los Juegos.
Tras el incendio, las autoridades locales indicaron que la estructura principal del edificio se mantiene en condiciones y que la pista —uno de los componentes más delicados— no fue alcanzada por el fuego. Esto permitiría avanzar en tareas de recuperación sin necesidad de reconstruir completamente el recinto.
No es la primera vez que el velódromo enfrenta un episodio de estas características. En 2017 ya se habían registrado incendios menores que afectaron su techo, en algunos casos vinculados a la caída de objetos inflamables desde el exterior.
El nuevo incidente vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de este tipo de estructuras y la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad, especialmente en instalaciones que forman parte del patrimonio deportivo y cultural de la ciudad.
En las horas posteriores al siniestro, se dispusieron tareas de inspección para evaluar el estado general del edificio y determinar los pasos a seguir para su rehabilitación. También se suspendieron actividades en sectores cercanos por razones preventivas.