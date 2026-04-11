La expectativa por ver a Neymar Jr. vistiendo nuevamente la camiseta 10 de Brasil en una Copa del Mundo ha cobrado un nuevo impulso. Carlo Ancelotti, director técnico de la "Verdeamarelha", rompió el silencio sobre la situación del astro y fue contundente al analizar su actualidad: “Está en el buen camino”.
Brasil sueña con Neymar: Ancelotti analiza su nivel en el Santos de cara a la cita mundialista
El seleccionador de Brasil elogió el presente del delantero en el Santos y destacó que, si mantiene su plenitud física, será una pieza clave para la cita mundialista.
En una entrevista concedida al medio francés France Football, el estratega italiano no esquivó la pregunta sobre el futuro del delantero. Ancelotti subrayó la importancia de la evolución física del jugador tras las lesiones que marcaron sus últimas temporadas.
“Debe seguir de esta manera y mejorar su condición. Es capaz de volver al 100% de forma física; convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”, sentenció el entrenador, marcando una línea clara de meritocracia para el plantel.
El "Efecto Santos" y la nueva posición en el campo
El regreso de Neymar al Santos parece haber sido el catalizador que su carrera necesitaba. En lo que va del año, el atacante ha disputado seis encuentros, registrando una efectividad notable con tres goles y tres asistencias. Este renacer futbolístico no pasó desapercibido para el cuerpo técnico nacional.
“Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”, admitió Ancelotti.
Incluso, el DT se permitió proyectar tácticamente cómo encajaría "Ney" en su esquema actual, sugiriendo un rol más influyente en la gestación: “¿Dónde usarlo? Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora”, explicó, apostando por una versión del jugador más finalizadora y cercana al área.
El desafío de la sexta estrella
De confirmarse su presencia en la lista final, Neymar afrontará su cuarta Copa del Mundo, buscando cerrar una cuenta pendiente que comenzó en Brasil 2014.
Aquella primera experiencia terminó en dolor tras la lesión de columna en cuartos ante Colombia. Luego, las eliminaciones en cuartos de final ante Bélgica (Rusia 2018) y Croacia (Qatar 2022) dejaron un sabor amargo para una generación que busca revancha.
Para el Mundial 2026, Brasil tiene un camino trazado en el Grupo C, donde se medirá ante Marruecos, Haití y Escocia.
El objetivo es claro: terminar con una sequía de 24 años sin títulos mundiales y bordar la sexta estrella en el escudo, esta vez con la conducción de Ancelotti y el liderazgo —posiblemente renovado— de su máximo referente ofensivo.