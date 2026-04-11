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"Está en el buen camino para el Mundial 2026"

Brasil sueña con Neymar: Ancelotti analiza su nivel en el Santos de cara a la cita mundialista

El seleccionador de Brasil elogió el presente del delantero en el Santos y destacó que, si mantiene su plenitud física, será una pieza clave para la cita mundialista.

Carlo Ancelotti y el regreso de Neymar: "Convocaré a quienes estén físicamente preparados". Credito: REUTERS/Thiago BernardesCarlo Ancelotti y el regreso de Neymar: "Convocaré a quienes estén físicamente preparados". Credito: REUTERS/Thiago Bernardes
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La expectativa por ver a Neymar Jr. vistiendo nuevamente la camiseta 10 de Brasil en una Copa del Mundo ha cobrado un nuevo impulso. Carlo Ancelotti, director técnico de la "Verdeamarelha", rompió el silencio sobre la situación del astro y fue contundente al analizar su actualidad: “Está en el buen camino”.

En una entrevista concedida al medio francés France Football, el estratega italiano no esquivó la pregunta sobre el futuro del delantero. Ancelotti subrayó la importancia de la evolución física del jugador tras las lesiones que marcaron sus últimas temporadas.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Corinthians - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - March 15, 2026 Santos' Neymar during the warm up before the match REUTERS/Thiago BernardesAncelotti abre la puerta al regreso de Neymar: "Está en el buen camino para el Mundial 2026"

“Debe seguir de esta manera y mejorar su condición. Es capaz de volver al 100% de forma física; convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”, sentenció el entrenador, marcando una línea clara de meritocracia para el plantel.

El "Efecto Santos" y la nueva posición en el campo

El regreso de Neymar al Santos parece haber sido el catalizador que su carrera necesitaba. En lo que va del año, el atacante ha disputado seis encuentros, registrando una efectividad notable con tres goles y tres asistencias. Este renacer futbolístico no pasó desapercibido para el cuerpo técnico nacional.

Mar 31, 2026; Orlando, Florida, USA; Brazil forward Igor Thiago (21) reacts with head coach Carlo Ancelotti after scoring a goal against Croatia in the second half during an international friendly at Camping World Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn ImagesAncelotti abre la puerta al regreso de Neymar: "Está en el buen camino para el Mundial 2026"

“Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”, admitió Ancelotti.

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Incluso, el DT se permitió proyectar tácticamente cómo encajaría "Ney" en su esquema actual, sugiriendo un rol más influyente en la gestación: “¿Dónde usarlo? Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora”, explicó, apostando por una versión del jugador más finalizadora y cercana al área.

El desafío de la sexta estrella

De confirmarse su presencia en la lista final, Neymar afrontará su cuarta Copa del Mundo, buscando cerrar una cuenta pendiente que comenzó en Brasil 2014.

Aquella primera experiencia terminó en dolor tras la lesión de columna en cuartos ante Colombia. Luego, las eliminaciones en cuartos de final ante Bélgica (Rusia 2018) y Croacia (Qatar 2022) dejaron un sabor amargo para una generación que busca revancha.

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Para el Mundial 2026, Brasil tiene un camino trazado en el Grupo C, donde se medirá ante Marruecos, Haití y Escocia.

El objetivo es claro: terminar con una sequía de 24 años sin títulos mundiales y bordar la sexta estrella en el escudo, esta vez con la conducción de Ancelotti y el liderazgo —posiblemente renovado— de su máximo referente ofensivo.

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