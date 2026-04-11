El italiano Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más dominantes del circuito actual: derrotó con autoridad al alemán Alexander Zverev y se clasificó a la final del Masters de Montecarlo, donde buscará su cuarto título consecutivo en la categoría y el regreso a la cima del ranking mundial.
Sinner aplastó a Zverev y va por todo en Montecarlo: final y número 1 del ranking
Con parciales de 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos, Sinner firmó una actuación sólida y sin fisuras, en la que combinó agresividad, precisión y una notable eficacia en los momentos clave.
Con parciales de 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos, Sinner firmó una actuación sólida y sin fisuras, en la que combinó agresividad, precisión y una notable eficacia en los momentos clave.
Un dominio total de principio a fin
Desde el inicio del encuentro, Sinner impuso condiciones con un tenis de alto voltaje. Quebró rápidamente el servicio de Zverev y manejó los tiempos del partido con una autoridad que dejó sin respuestas al alemán.
El italiano capitalizó las cuatro oportunidades de break que generó y, al mismo tiempo, no concedió chances de quiebre a su rival, un dato que refleja con claridad la superioridad exhibida sobre el polvo de ladrillo del Principado.
Zverev, actual número 3 del mundo, nunca logró incomodar desde el fondo de la cancha ni encontrar variantes para contrarrestar el ritmo y la profundidad de los golpes de su oponente.
Con este triunfo, Sinner amplió su ventaja en el historial frente al alemán, al que ahora domina 9-4. Más aún, el dato que marca tendencia es que el italiano ganó los últimos ocho enfrentamientos entre ambos.
La supremacía reciente es contundente: lo eliminó en las semifinales de los últimos cuatro Masters 1000 que disputaron, siempre en sets corridos. A las victorias en París, Indian Wells y Miami, ahora se suma esta nueva exhibición en Montecarlo.
Un presente arrollador y un objetivo claro
El nivel de Sinner no es casualidad. El italiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con una consistencia que lo posiciona como firme candidato en cada torneo que disputa.
En Montecarlo, no solo irá en busca del título, sino también del número 1 del mundo, un objetivo que mantiene al alcance de la mano. Para lograrlo, necesita consagrarse campeón o esperar una caída del español Carlos Alcaraz en la otra semifinal.
La final, un paso más hacia la cima
Instalado en una nueva final de Masters 1000, Sinner ratifica su condición de protagonista absoluto del circuito. Su capacidad para sostener el nivel en instancias decisivas y su dominio frente a rivales directos lo convierten en el hombre a vencer.
Montecarlo ya lo tiene como figura central. Ahora, el italiano buscará cerrar la semana perfecta: levantar el trofeo y recuperar el trono del tenis mundial.