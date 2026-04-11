Tenis

Sinner aplastó a Zverev y va por todo en Montecarlo: final y número 1 del ranking

Con parciales de 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos, Sinner firmó una actuación sólida y sin fisuras, en la que combinó agresividad, precisión y una notable eficacia en los momentos clave.