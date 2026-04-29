Estados Unidos

Un tornado devastó una ciudad de Texas, en el sexto día consecutivo de tormentas fuertes

El ciclón azotó Mineral Wells —ubicada a unos 130 km al oeste de Dallas— alrededor de las 5:00 p.m. del martes, informaron las autoridades municipales. Dos personas fueron trasladadas al hospital y varias recibieron atención médica en el lugar por heridas leves.