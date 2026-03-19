Video: un camión volcó en una autopista de Oklahoma por fuertes ráfagas de viento

Un impactante incidente vial, capturado por testigos, puso de manifiesto el peligro extremo que representan las condiciones climáticas en el centro de los Estados Unidos.
El vehículo de gran porte perdió el equilibrio y terminó deslizándose hacia el cantero central, poniendo en riesgo a otros conductores. Testigos capturaron el momento que se volvió viral.
Un impactante incidente vial, capturado por testigos, puso de manifiesto el peligro extremo que representan las condiciones climáticas en el centro de los Estados Unidos.
En las inmediaciones de Oklahoma City, un camión de carga perdió el control de manera espectacular debido a las fortísimas ráfagas de viento que azotaron la región durante la jornada, provocando un accidente que pudo haber terminado en tragedia.
El video del siniestro muestra el preciso instante en que el flujo de aire impacta contra el lateral del semirremolque. Debido a la gran superficie de la caja y, posiblemente, a una carga ligera, el vehículo comenzó a inclinarse sobre sus ruedas izquierdas.
A pesar de los intentos del conductor por estabilizar la unidad, la fuerza de la naturaleza terminó por vencer la resistencia del transporte de gran porte.
El camión acabó deslizándose violentamente hacia la mediana (el cantero central que divide las manos de la carretera), levantando una densa nube de polvo y escombros.
La situación generó una escena de extremo peligro para el resto de los conductores que circulaban por la autopista, quienes debieron realizar maniobras evasivas para no ser aplastados por la estructura o colisionar con los restos del vehículo.
Este tipo de accidentes, conocidos técnicamente como "efecto vela", son frecuentes en las llanuras de Oklahoma, una zona caracterizada por vientos que pueden superar fácilmente los 90 km/h durante tormentas o frentes de baja presión.
Las autoridades de tránsito locales habían emitido advertencias para vehículos de perfil alto, recomendando extremar las precauciones o detener la marcha en áreas de descanso hasta que las ráfagas amainaran.
Afortunadamente, y según los primeros reportes de las patrullas de caminos, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad entre los ocupantes de otros automóviles.
El conductor del camión fue asistido en el lugar con lesiones leves, mientras que el tráfico permaneció restringido durante varias horas para permitir las tareas de remoción de la pesada unidad.
El incidente reabre el debate sobre la seguridad vial en zonas de vientos cruzados. Los expertos en logística sugieren que, ante alertas meteorológicas de este tipo, los transportistas deben verificar la distribución del peso y, de ser necesario, reducir la velocidad de crucero de manera significativa.
Este suceso en Oklahoma se suma a una serie de eventos climáticos extremos que vienen afectando el corredor central de EE. UU., donde la combinación de tornados y vientos en línea recta desafía constantemente la infraestructura de transporte y la pericia de quienes transitan sus extensas autopistas.