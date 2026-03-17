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Marco Rubio dice que las reformas son "insuficientes" para reactivar la economía en Cuba

Las nuevas medidas económicas anunciadas por Díaz-Canel permitiendo inversiones extranjeras fueron desestimadas por el secretario de Donald Trump.

Para Marco Rubio "no son suficientemente drásticos" los anuncios de Cuba, que permiten inversiones en la isla por parte de la diáspora. Foto: REUTERS / Elizabeth Frantz.Para Marco Rubio "no son suficientemente drásticos" los anuncios de Cuba, que permiten inversiones en la isla por parte de la diáspora. Foto: REUTERS / Elizabeth Frantz.
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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio "lo suficientemente drástico" y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.

"Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.

Mirá tambiénEn medio de otro apagón generalizado, Cuba sufrió un terremoto de 5,8 grados

Este lunes, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores "especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.

Sobre el embargo

Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla comunista desde hace más de 60 años - un reclamo de La Habana de larga duración-, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida "está vinculada al cambio político en la isla".

(260317) -- LA HABANA, 17 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 17 de marzo de 2026 de una estación de servicio desabastecida ubicada detrás de la Embajada de Estados Unidos, en La Habana, capital de Cuba. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que se implementaron los protocolos establecidos para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional del país, después de una falla ocurrida el lunes. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (ah) (ra) (ce)Imagen de este 17 de marzo de una estación de servicio desabastecida ubicada detrás de la Embajada de Estados Unidos, en La Habana, capital de Cuba. Foto: Xinhua / Joaquín Hernández.

"La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir (...) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela", dijo el político cubano-estadounidense, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño.

Según Rubio, el hecho de que "no reciban dichos subsidios" ha provocado que Cuba se encuentre hoy "en una situación muy complicada". "Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas", advirtió.

Trump: "Puedo hacer lo que quiera con Cuba"

Durante semanas, Trump ha repetido que Cuba está al borde del colapso. Este lunes fue más allá: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor", comentó durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca.

A man carries water tanks on a tricycle as Cuba reconnected its electrical grid across much of the island according to the Energy and Mines Ministry, following a nationwide blackout that left about 10 million people without electricity, in Havana, Cuba March 17, 2026. REUTERS/Norlys PerezUn hombre transporta tanques de agua en un triciclo en el centro de La Habana, en medio un apagón total que dejó a unos 10 millones de personas sin electricidad a Cuba. Foto: REUTERS / Norlys Perez.

"Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella", prosiguió el mandatario. "Es una nación muy debilitada en este momento", dijo. "Es un país fallido. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

Con Trump, Washington ha aumentado la presión económica sobre Cuba, con el objetivo de cortar el flujo de divisas y petróleo hacia la isla caribeña.

Tras privar a la isla de uno de sus aliados más importantes como lo era Venezuela, Cuba ha vivido semanas de precarización de la vida cotidiana de sus ciudadanos.

En ese sentido, la isla sufrió este lunes un apagón total ante el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, afectando a las 15 provincias, que según las autoridades técnicas se originó por la salida de servicio de las principales centrales termoeléctricas debido a la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura, ha dejado a millones de personas sin servicios básicos.

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