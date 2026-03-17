Marco Rubio dice que las reformas son "insuficientes" para reactivar la economía en Cuba

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio "lo suficientemente drástico" y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.
"Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.
Este lunes, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores "especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.
Sobre el embargo
Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla comunista desde hace más de 60 años - un reclamo de La Habana de larga duración-, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida "está vinculada al cambio político en la isla".
Imagen de este 17 de marzo de una estación de servicio desabastecida ubicada detrás de la Embajada de Estados Unidos, en La Habana, capital de Cuba. Foto: Xinhua / Joaquín Hernández.
"La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir (...) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela", dijo el político cubano-estadounidense, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño.
Según Rubio, el hecho de que "no reciban dichos subsidios" ha provocado que Cuba se encuentre hoy "en una situación muy complicada". "Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas", advirtió.
Trump: "Puedo hacer lo que quiera con Cuba"
Durante semanas, Trump ha repetido que Cuba está al borde del colapso. Este lunes fue más allá: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor", comentó durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca.
Un hombre transporta tanques de agua en un triciclo en el centro de La Habana, en medio un apagón total que dejó a unos 10 millones de personas sin electricidad a Cuba. Foto: REUTERS / Norlys Perez.
"Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella", prosiguió el mandatario. "Es una nación muy debilitada en este momento", dijo. "Es un país fallido. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".
Con Trump, Washington ha aumentado la presión económica sobre Cuba, con el objetivo de cortar el flujo de divisas y petróleo hacia la isla caribeña.
Tras privar a la isla de uno de sus aliados más importantes como lo era Venezuela, Cuba ha vivido semanas de precarización de la vida cotidiana de sus ciudadanos.
En ese sentido, la isla sufrió este lunes un apagón total ante el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, afectando a las 15 provincias, que según las autoridades técnicas se originó por la salida de servicio de las principales centrales termoeléctricas debido a la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura, ha dejado a millones de personas sin servicios básicos.