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Miércoles inestable en la ciudad de Santa Fe: calor y probabilidad de tormentas hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas en ascenso y condiciones que desmejorarán hacia la noche en la capital santafesina.

Cielo nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana. Créditos: Flavio RainaCielo nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana. Créditos: Flavio Raina
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Desde las primeras horas del día, en la ciudad de Santa Fe, el cielo se mantiene mayormente nublado, en un contexto de alta humedad que ronda el 94%. La temperatura mínima se ubica en los 18°C, mientras que por la tarde se espera un ascenso hasta los 27°C, configurando una jornada templada a cálida para esta época del año.

El viento sopla del sector norte con velocidades entre 13 y 22 km/h, favoreciendo el ingreso de aire más cálido y húmedo a la región. Esta situación, según el organismo oficial, es clave para entender la inestabilidad que comenzará a gestarse hacia el final del día.

Cielo y ciudad. El cambio climático, un eje de peso en el evento. Foto: Archivo Mauricio GarínMiércoles inestable en la ciudad Foto: Archivo Mauricio Garín

Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre el 0 y el 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas en esas franjas horarias. Sin embargo, el escenario cambia hacia la noche, cuando la probabilidad de tormentas aisladas asciende a un rango de entre el 10 y el 40%.

Este aumento en la inestabilidad responde al avance de un sistema frontal que comenzará a afectar la región central del país, generando condiciones propicias para el desarrollo de lluvias y algunas tormentas de variada intensidad.

Si bien no se prevén fenómenos severos de forma generalizada, no se descartan chaparrones localmente intensos en cortos períodos, acompañados de actividad eléctrica.

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Pronóstico extendido

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una continuidad de las condiciones inestables, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 22°C. Se espera un leve descenso térmico y cielo mayormente cubierto.

El viernes marcará un cambio más notorio: con el ingreso de aire más frío, la temperatura caerá de forma significativa, con una mínima de 8°C y una máxima de apenas 16°C. Este descenso estará acompañado por mejores condiciones del tiempo.

En tanto, el sábado continuará la tendencia otoñal, con temperaturas aún más bajas: mínima de 7°C y máxima de 15°C, en un contexto de mayor estabilidad atmosférica.

CLIMA EXTENDIDO
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