El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una modificación al Régimen de Infracciones y Penalidades con el objetivo de fortalecer la protección de los animales de compañía. La iniciativa, impulsada por la concejala Carolina Capovilla, incorpora sanciones más severas por maltrato y abandono, además de nuevas normas vinculadas a su traslado en la vía pública.
Aumentan sanciones por maltrato animal y regulan su traslado en Santa Fe
La concejala Carolina Capovilla explicó los alcances de la ordenanza, que introduce cambios en el régimen de infracciones y nuevas medidas vinculadas al cuidado de las mascotas, con foco en el bienestar animal y la seguridad en su transporte.
Durante la presentación del proyecto, Capovilla destacó el sentido de la ordenanza. “La ordenanza tiene como objetivo incorporar modificaciones al régimen de infracciones y penalidades con el objetivo en primer lugar de poner de salto la importancia del cuidado de los animales de compañía”, indicó.
La normativa eleva las multas en casos de maltrato y abandono, que pasan de un rango de 40 a 400 unidades fijas a uno de 50 a 500 UF, lo que representa hasta aproximadamente 2 millones de pesos.
Nuevas medidas de reparación
Además de las sanciones económicas, la ordenanza incorpora la posibilidad de cumplir penas mediante trabajo comunitario en espacios vinculados a la protección animal.
Según explicó la concejala, se busca sumar una mirada más amplia sobre la sanción, “incorporando la posibilidad de que esa pena sea cumplida con la prestación de horas de trabajo en instituciones públicas o privadas que tengan como objetivo el cuidado y la protección de los animales”.
La iniciativa también se apoya en el trabajo de organizaciones proteccionistas de la ciudad, que fueron consultadas durante la elaboración del proyecto y aportaron propuestas para su desarrollo.
Cambios en seguridad vial
La nueva normativa incorpora regulaciones específicas para el traslado de animales en vehículos. Se prohíbe llevarlos en asientos delanteros o sueltos en cajas traseras, y se exige el uso de sistemas de sujeción adecuados en los asientos posteriores.
Capovilla remarcó el objetivo de estas medidas al señalar que se trata de “la incorporación de medidas de seguridad, como es el cinto de seguridad para poder trasladar de manera responsable y segura a los animales en los asientos traseros”.
Cambio cultural
La ordenanza también se complementa con políticas municipales que avanzan en la colocación de chips en mascotas consideradas peligrosas, como parte de un sistema de identificación y control.
En ese sentido, la concejala sostuvo que estas medidas apuntan a un cambio de mirada “reconociendo a los animales con los que convivimos desde otro lugar como sujetos de derechos”.
Finalmente, subrayó la responsabilidad de quienes conviven con mascotas: “quienes somos los tutores de esos animales también somos sujetos de responsabilidades que nos caben y es importante que las cumplamos para garantizar una mejor convivencia”, cerró.