El Gobierno de Venado Tuerto puso en marcha el programa Nuevo Hogar, un registro municipal de hogares de tránsito para animales domésticos, en el marco de lo anunciado por el intendente Leonel Chiarella en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo.
Venado Tuerto pone en marcha un registro de hogares de tránsito para mascotas
La finalidad es brindar un espacio seguro y de cuidado para los animales que se encuentran en proceso de adopción.
En ese mismo mensaje, el jefe del Ejecutivo adelantó que durante este año se avanzará en la aplicación de sanciones más duras contra el maltrato animal, en línea con una política integral de cuidado y protección.
La iniciativa se enmarca en la ordenanza 5904/24, impulsada a partir del trabajo conjunto entre agrupaciones mascoteras y la concejala María Florencia Di Pizio, y tiene como finalidad brindar un espacio seguro y de cuidado para los animales que se encuentran en proceso de adopción.
En este sentido, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide, señaló que “los hogares de tránsito son trascendentales para rescatar animales de la calle, ofreciéndoles seguridad, rehabilitación, salud y amor mientras esperan una familia definitiva”, y agregó que “es importante recalcar que esta ordenanza fue trabajada en conjunto con las entidades proteccionistas, que visibilizan la importancia de una tenencia responsable”.
Procedimiento
Los vecinos interesados en formar parte del programa deberán completar un formulario online en www.venadotuerto.gob.ar/nuevohogar con información específica, que permitirá evaluar la compatibilidad entre el hogar y el animal.
El compromiso inicial será de tres meses, con posibilidad de renovación en caso de que el animal aún no haya sido adoptado.
Durante el período de tránsito, los animales recibirán atención individualizada en un entorno adecuado, atravesando una instancia previa a su adopción definitiva.
Es importante remarcar que el programa es voluntario, solidario y sin fines de lucro, y se articula con otras políticas de salud y convivencia animal impulsadas por el Gobierno de Venado Tuerto a través del Imusca, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.