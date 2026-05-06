Tuvo lugar en Venado Tuerto el primer encuentro del Taller de Reciclado Ecológico, una propuesta impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares orientada a transformar materiales de descarte en accesorios de moda y objetos de uso cotidiano. La capacitación está a cargo de la emprendedora Mariana Rizzi, conocida por su trabajo con materiales reciclados en la ciudad.
Accesorios de moda con materiales reciclados: comenzó el taller impulsado por Galnares
La convocatoria, orientada a transformar materiales de descarte en accesorios de moda y objetos de uso cotidiano, tuvo una amplia respuesta.
La actividad se desarrolló en la Delegación Regional del Gobierno Provincial (Brown 1744), con modalidad presencial y cupos limitados, y continuará durante los próximos meses con encuentros semanales los días martes de 14:30 a 17:30.
La convocatoria tuvo una amplia respuesta: el cupo inicial estaba previsto para 25 personas, pero debió cerrarse con 50 inscriptos, duplicando la capacidad prevista.
El cronograma prevé encuentros durante mayo (5, 12, 19 y 26), junio (2, 9, 16, 23 y 30), julio (7, 14, 20 y 21) y agosto (4, 11, 18 y 25), en el marco de una propuesta que articula formación, ambiente y herramientas para el trabajo.
En ese marco, Galnares señaló que “estas iniciativas permiten aprender un oficio y generar empleos verdes, pero también invitan a pensar en nuestros hábitos y en cómo podemos aportar al cuidado del ambiente desde lo cotidiano”. Además, agregó que “este tipo de espacios apuntan a generar trabajo y a que más personas puedan involucrarse en el reciclado y la reutilización de materiales”.
Durante el taller se abordan distintas etapas de aprendizaje, desde la elaboración de objetos planos como billeteras, packaging o posavasos, hasta productos en tres dimensiones como carteras, organizadores y accesorios. Se trabaja con materiales reciclados como envoltorios, sachets, papeles y cámaras de bicicleta, promoviendo su reutilización.