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Accesorios de moda con materiales reciclados: comenzó el taller impulsado por Galnares

La convocatoria, orientada a transformar materiales de descarte en accesorios de moda y objetos de uso cotidiano, tuvo una amplia respuesta.

La propuesta fue impulsada por la diputada provincial Sofía GalnaresLa propuesta fue impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares
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Tuvo lugar en Venado Tuerto el primer encuentro del Taller de Reciclado Ecológico, una propuesta impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares orientada a transformar materiales de descarte en accesorios de moda y objetos de uso cotidiano. La capacitación está a cargo de la emprendedora Mariana Rizzi, conocida por su trabajo con materiales reciclados en la ciudad.

La actividad se desarrolló en la Delegación Regional del Gobierno Provincial (Brown 1744), con modalidad presencial y cupos limitados, y continuará durante los próximos meses con encuentros semanales los días martes de 14:30 a 17:30.

La convocatoria tuvo una amplia respuesta: el cupo inicial estaba previsto para 25 personas, pero debió cerrarse con 50 inscriptos, duplicando la capacidad prevista.

La convocatoria tuvo una amplia respuesta. Se inscribieron 50 personas, duplicando la capacidad prevista.La convocatoria tuvo una amplia respuesta. Se inscribieron 50 personas, duplicando la capacidad prevista.

El cronograma prevé encuentros durante mayo (5, 12, 19 y 26), junio (2, 9, 16, 23 y 30), julio (7, 14, 20 y 21) y agosto (4, 11, 18 y 25), en el marco de una propuesta que articula formación, ambiente y herramientas para el trabajo.

En ese marco, Galnares señaló que “estas iniciativas permiten aprender un oficio y generar empleos verdes, pero también invitan a pensar en nuestros hábitos y en cómo podemos aportar al cuidado del ambiente desde lo cotidiano”. Además, agregó que “este tipo de espacios apuntan a generar trabajo y a que más personas puedan involucrarse en el reciclado y la reutilización de materiales”.

Durante el taller se abordan distintas etapas de aprendizaje, desde la elaboración de objetos planos como billeteras, packaging o posavasos, hasta productos en tres dimensiones como carteras, organizadores y accesorios. Se trabaja con materiales reciclados como envoltorios, sachets, papeles y cámaras de bicicleta, promoviendo su reutilización.

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