La diputada provincial Sofía Galnares puso en marcha en el sur santafesino una serie de encuentros de prevención sobre estafas digitales, con dos primeras actividades realizadas en Villa Cañás y Wheelwright, donde acercó herramientas para reconocer y actuar frente a este tipo de delitos.
Sofía Galnares impulsa talleres en el sur santafesino ante el auge de las estafas digitales
La legisladora recorre localidades para dar claves contra el fraude y el robo de datos. Destacó la importancia de la información familiar para proteger a los sectores más vulnerables.
El viernes 17 de abril, la legisladora se presentó en la Sociedad Española de Villa Cañás con la charla “Tu seguridad primero, cómo identificar estafas virtuales”, en una propuesta abierta organizada junto a la Municipalidad y el Concejo Municipal. Allí, junto al intendente Norberto "Tito" Gizzi, y el presidente del Concejo, Guillermo Gallo, se abordaron las modalidades más frecuentes de engaño, como mensajes falsos, suplantación de identidad y fraudes en entornos digitales.
La segunda actividad se desarrolló el lunes 20 de abril en el Centro Cultural de Wheelwright, en articulación con la Comuna local, donde se replicó el encuentro con eje en la concientización y la prevención, especialmente en los sectores más expuestos. En esta oportunidad, se hicieron presentes la presidente comunal, Julia Bertone; y el funcionario provincial, Benjamín Gianetti.
Durante ambas jornadas, Galnares remarcó la importancia de actuar con información: “Estas estafas crecen todos los días en el país y es fundamental que los vecinos tengan herramientas claras para detectarlas a tiempo y saber cómo actuar”. Además, señaló que “ante cualquier intento de engaño es clave no compartir datos personales, no realizar transferencias y hacer la denuncia lo antes posible”.
En ese sentido, Galnares también subrayó la necesidad de fortalecer la prevención en cada hogar y sostuvo que “tenemos que estar atentos y hablar de estos temas en familia, porque muchas veces los engaños apuntan a nuestros adultos, que son los más vulnerables”. En la misma línea, agregó que “cuidarlos también es darles información y acompañarlos para que puedan usar la tecnología con más seguridad”.