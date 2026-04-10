La iniciativa apunta a desarrollar acciones de prevención y educación digital en todo el territorio santafesino, con especial atención en los adultos mayores, uno de los sectores más afectados por estas maniobras.
Galnares impulsa charlas en barrios para prevenir estafas virtuales en Santa Fe
La diputada provincial presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe para impulsar una campaña integral de concientización sobre estafas digitales y phishing, en un contexto de crecimiento de este tipo de delitos a nivel nacional.
En paralelo a la presentación legislativa, Galnares ya comenzó a avanzar en gestiones con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación para coordinar acciones concretas. “Lo más importante es pasar a la acción. Por eso, además del proyecto, ya estamos trabajando con distintas áreas para llevar herramientas concretas a la gente”, explicó la diputada provincial.
Como parte de esta estrategia, la legisladora adelantó que recorrerá localidades de la provincia con encuentros presenciales para brindar información y recomendaciones. La propuesta incluye la distribución de materiales con pautas claras para prevenir estafas y también para saber cómo actuar en caso de haber sido víctima.
Identificar para prevenir
Galnares detalló que muchos de los engaños se presentan a través de correos electrónicos, mensajes o llamados que simulan provenir de organismos como PAMI o ANSES, y que están vinculados a falsas campañas o trámites. “Los adultos mayores son los más afectados por este tipo de estafas, por eso queremos llegar con información clara y accesible”, indicó.
A su vez, a partir de datos relevados por el MPA, señaló que gran parte de estas maniobras se originan fuera de la provincia, en muchos casos desde servicios penitenciarios de otras jurisdicciones, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la prevención.
“La idea junto al equipo de trabajo es recorrer los pueblos, reunirme con los vecinos y acercarles consejos concretos para evitar caer en estas estafas y también para saber cómo actuar si ya fueron víctimas”, afirmó la diputada provincial Sofía Galnares.
El primer encuentro se realizará el próximo viernes 17 de abril en la ciudad de Villa Cañás. Aquellas instituciones interesadas en organizar este tipo de jornadas informativas pueden contactarse a través de Instagram: @sofiagalnares.