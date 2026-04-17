La diputada provincial Sofía Galnares mantuvo un encuentro con el fiscal regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mauricio Clavero, para avanzar en acciones conjuntas frente a las estafas digitales.
Galnares se reunió con el Fiscal Regional Clavero y refuerza las recomendaciones para prevenir estafas digitales
La diputada señaló que “es clave no compartir datos personales, no ingresar a enlaces sospechosos y desconfiar de llamados o mensajes que pidan información urgente”, y agregó que “muchas estafas se hacen pasar por organismos como PAMI o ANSES, por eso es importante verificar siempre la fuente antes de responder”.
Durante la reunión se puso el foco en la prevención y en la necesidad de que los vecinos cuenten con información clara para evitar caer en este tipo de delitos.
Uno de los principales puntos abordados fue la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata.
Desde el MPA remarcaron que actuar rápido puede ser determinante para intervenir en la maniobra y que las denuncias pueden realizarse a través de la web del organismo, en sedes del MPA, en Centros Territoriales de Denuncias o en comisarías, especialmente en localidades donde no se utiliza la vía digital.
En ese marco, Galnares señaló que “es clave no compartir datos personales, no ingresar a enlaces sospechosos y desconfiar de llamados o mensajes que pidan información urgente”, y agregó que “muchas estafas se hacen pasar por organismos como PAMI o ANSES, por eso es importante verificar siempre la fuente antes de responder”.
Prevención y respuesta rápida
Durante el encuentro también se remarcó la necesidad de sostener campañas de concientización de manera permanente, ya que las modalidades de estafa cambian constantemente. En este sentido, se recomendó no brindar códigos de verificación, evitar operar desde redes públicas y consultar siempre con familiares o personas de confianza ante situaciones dudosas.
Galnares destacó que “la tecnología avanza y también lo hacen las estafas, por eso tenemos que trabajar en que los vecinos estén informados y atentos”, y subrayó que “denunciar rápido no solo ayuda a cada caso en particular, sino que también permite avanzar en las investigaciones”.
Proyecto
En paralelo, la diputada impulsa un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe para desarrollar una campaña integral de prevención sobre estafas digitales y phishing, con acciones en todo el territorio provincial y especial atención en los adultos mayores, uno de los sectores más afectados.
Finalmente, la diputada provincial Sofía Galnares afirmó: “La mejor herramienta que tenemos hoy es la información, por eso vamos a seguir entrevistándonos con funcionarios, profesionales y recorriendo las localidades para acercar recomendaciones concretas para que los vecinos sepan cómo prevenir y cómo actuar ante una estafa”.