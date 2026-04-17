Actividad legislativa

Galnares se reunió con el Fiscal Regional Clavero y refuerza las recomendaciones para prevenir estafas digitales

La diputada señaló que “es clave no compartir datos personales, no ingresar a enlaces sospechosos y desconfiar de llamados o mensajes que pidan información urgente”, y agregó que “muchas estafas se hacen pasar por organismos como PAMI o ANSES, por eso es importante verificar siempre la fuente antes de responder”.