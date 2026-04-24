La diputada provincial Sofía Galnares confirmó la realización en Venado Tuerto de un espacio para transformar materiales de descarte en accesorios, carteras y billeteras recicladas. Se trata del Taller de Reciclado Ecológico orientado a la creación de accesorios de moda y objetos de uso cotidiano con materiales reutilizados. La propuesta estará a cargo de la emprendedora Mariana Rizzi, cuya historia se volvió viral en redes sociales y permitió visibilizar su trayectoria de trabajo con materiales reciclados en la ciudad.
Accesorios de moda con materiales reciclados, el taller que impulsa Galnares en Venado Tuerto
El taller comenzará el martes 5 de mayo y forma parte de una serie de iniciativas que la legisladora viene desarrollando en el sur provincial, articulando capacitación, ambiente y oportunidades laborales.
El taller comenzará el martes 5 de mayo y forma parte de una serie de iniciativas que la legisladora viene desarrollando en el sur provincial, articulando capacitación, ambiente y oportunidades laborales.
La capacitación tendrá una duración de cuatro meses, con encuentros semanales los días martes de 14:30 a 17:30 en la Delegación Regional del Gobierno Provincial (Brown 1744). La modalidad será presencial, con cupos limitados, y apunta a brindar herramientas concretas para que los participantes puedan desarrollar productos a partir de residuos reutilizables.
Galnares remarcó la importancia de generar este tipo de espacios de enseñanza y señaló que “estas iniciativas permiten no solo aprender un oficio y generar empleos verdes, sino también tomar conciencia sobre el impacto de nuestros hábitos y cómo, desde acciones simples, se puede aportar al cuidado del ambiente”.
Conciencia ambiental y Empleo Verde
El taller contempla distintas etapas de aprendizaje, desde objetos planos como billeteras; packaging o posavasos, hasta la elaboración de productos en tres dimensiones como carteras, organizadores y accesorios. Se trabajará principalmente con materiales reciclados como envoltorios, sachets, papeles y cámaras de bicicleta, promoviendo su reutilización y extendiendo su vida útil.
Además de la formación técnica, la propuesta busca sensibilizar sobre la problemática de los residuos y fomentar prácticas responsables: “Este curso es especial porque está dirigido a la creación de puestos de empleos verdes, a la preservación del ambiente y a la generación de trabajos dignos y decentes. Es fundamental que sigamos generando conciencia y herramientas para que cada vez más personas puedan involucrarse en el reciclado y en la reutilización de materiales”, aseguró Galnares.
Inscripción abierta desde el 24 de abril ingresando al link haciendo click aquí