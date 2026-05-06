La Municipalidad de San Lorenzo llevará adelante este miércoles una ceremonia para recordar los 230 años de la radicación de la Orden Franciscana en la región, hecho fundacional que dio origen al poblado. El acto, encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, comenzará a las 16 en la parroquia San Lorenzo Mártir.
A 230 años de su origen, San Lorenzo conmemora la formación de su poblado histórico
La ciudad conmemorará este 6 de mayo el 230º aniversario de la formación de su poblado histórico. El acto central, que se realizará en la parroquia San Lorenzo Mártir, combinará homenajes, reconocimientos y una evocación de los orígenes que marcaron la identidad local.
En esta oportunidad, la conmemoración tendrá además un componente especial: se enmarca en los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís, figura central del movimiento franciscano. En ese contexto, el Fray Horacio estará a cargo de una invocación religiosa y la bendición de la ceremonia.
Uno de los momentos destacados del acto será la entrega de distinciones a personalidades de la comunidad. La profesora Susana Scampini y el militar Luis Gallardo serán reconocidos como ciudadanos destacados, recibiendo plaquetas y copias de las ordenanzas que formalizan esa distinción.
Asimismo, se sumará un reconocimiento especial a Omar Pasquini, quien tuvo a su cargo la recreación del rescate del Sargento Cabral al general José de San Martín durante el acto por el aniversario del histórico combate.
Tradiciones que refuerzan el sentido de comunidad
Como ya es habitual en esta fecha, el primer niño nacido en el año en San Lorenzo recibirá un ajuar y una plaqueta conmemorativa. Este gesto simbólico busca vincular el pasado con el presente, proyectando la historia local hacia las nuevas generaciones.
Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen el sentido de pertenencia y consolidan los lazos comunitarios, en una ciudad con una marcada identidad histórica.
Los orígenes de San Lorenzo se remontan a la llegada de la Orden Franciscana durante la época de la conquista. Inicialmente asentados en las cercanías del río Carcarañá, los religiosos tenían como objetivo establecer un centro de evangelización para las comunidades originarias de la región.
En 1790, la orden decidió trasladarse a un sitio más favorable para las comunicaciones. Tras varios años de trabajo, el 6 de mayo de 1796 se concretó la instalación en el Convento San Carlos, un espacio que se convertiría en el núcleo a partir del cual comenzó a desarrollarse el poblado.
Este hecho fue posteriormente reconocido como fundacional mediante la ordenanza municipal Nº 1052 de 1984, que estableció la fecha como el día oficial de creación de la ciudad.
Una celebración que reafirma la identidad local
La conmemoración de este nuevo aniversario no solo remite a un acontecimiento histórico, sino que también funciona como una instancia para reafirmar la identidad de San Lorenzo. A través de homenajes, tradiciones y evocaciones, la comunidad se reúne para reconocer su pasado y proyectar su futuro.
En ese marco, la invitación de las autoridades locales es abierta a todos los vecinos, con el objetivo de compartir una jornada que pone en valor el orgullo de pertenecer a una ciudad con profundas raíces históricas.