Aniversario

A 230 años de su origen, San Lorenzo conmemora la formación de su poblado histórico

La ciudad conmemorará este 6 de mayo el 230º aniversario de la formación de su poblado histórico. El acto central, que se realizará en la parroquia San Lorenzo Mártir, combinará homenajes, reconocimientos y una evocación de los orígenes que marcaron la identidad local.