Unos 250 estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe participaron este martes del acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, en una ceremonia oficial que se desarrolló en el Museo de la Constitución y que fue encabezada por autoridades provinciales.
Pullaro encabezó la promesa a la Constitución y llamó a “ser ciudadanos que defiendan derechos colectivos”
Unos 250 estudiantes secundarios participaron del acto en el Museo de la Constitución Nacional, donde el Gobernador de Santa Fe dio un discurso con definiciones sobre ciudadanía, derechos y responsabilidades.
La actividad se realizó en cumplimiento de la Ley Nacional 27.505, que establece este compromiso cívico como parte de la formación educativa en todo el país. La jornada, además, fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno provincial, ampliando su alcance a toda la comunidad.
Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó un discurso con fuerte contenido político e institucional, en el que buscó interpelar a los jóvenes sobre el significado real de la Constitución y su rol dentro de la sociedad.
“La Constitución la encontramos en la vida cotidiana, en la forma en que nos organizamos y convivimos”, expresó el mandatario, marcando desde el inicio una mirada que excede lo jurídico para ubicarla en el plano de la vida social.
Ciudadanos y no solo vecinos
Uno de los ejes centrales del mensaje fue la diferencia entre ser “vecino” y “ciudadano”, concepto que el gobernador retomó del expresidente Raúl Alfonsín.
Pullaro explicó que mientras los vecinos ejercen sus derechos, los ciudadanos van un paso más allá: “Son aquellos que no descansan hasta que los derechos de los demás también están garantizados”. En ese sentido, instó a los estudiantes a asumir un compromiso activo dentro de la comunidad.
El gobernador también puso énfasis en el equilibrio entre derechos y responsabilidades. “Tienen derecho a estudiar, pero también la responsabilidad de aprender. Tienen derecho a vivir en paz, pero deben cumplir las normas”, sostuvo frente a los jóvenes.
En ese marco, remarcó que la promesa a la Constitución no implica obediencia ciega al poder. “No es rendirle lealtad al gobierno de turno, sino entender cómo vivir en una sociedad organizada”, aclaró, en una definición que buscó desmarcar el acto de cualquier lectura partidaria.
Historia, identidad y construcción colectiva
El discurso también tuvo un fuerte anclaje en la historia santafesina y en su rol dentro de la organización nacional. Pullaro recordó que la provincia fue protagonista en los procesos fundacionales del país, desde los pactos preexistentes hasta la Constitución de 1853 y su reforma de 1994.
En ese recorrido, destacó la figura de Estanislao López como símbolo de la defensa del federalismo. “Luchó por una república de iguales y por la libertad”, afirmó, al tiempo que reivindicó el carácter “invencible” de la provincia.
El mandatario también invitó a reflexionar sobre el reconocimiento histórico de esos líderes. “Tal vez hay que preguntarse por qué en la capital federal no hay calles con su nombre”, señaló, en un pasaje que buscó reforzar la identidad local frente a la construcción nacional.
En el tramo final, el gobernador dejó un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes. “La Constitución no es un techo que limita, es un piso que nos permite crecer”, afirmó. Y agregó: “Hoy ustedes están entrando en un acuerdo para vivir en sociedad”.
La ceremonia se consolidó así como una instancia de formación cívica que busca fortalecer valores democráticos y promover la participación activa de las nuevas generaciones. En un contexto de debates sobre institucionalidad, el acto sumó una dimensión simbólica y política.