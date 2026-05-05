Formación cívica en Santa Fe

Pullaro encabezó la promesa a la Constitución y llamó a “ser ciudadanos que defiendan derechos colectivos”

Unos 250 estudiantes secundarios participaron del acto en el Museo de la Constitución Nacional, donde el Gobernador de Santa Fe dio un discurso con definiciones sobre ciudadanía, derechos y responsabilidades.