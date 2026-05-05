Impulsado por el senador Sosa

Amplia participación y mirada a futuro en el Congreso de Educación en Vera

Con una convocatoria destacada y fuerte respaldo institucional, el Congreso de Educación realizado en abril cerró con un balance positivo. Autoridades, organizadores y entidades participantes coincidieron en resaltar su impacto y ya anticipan nuevos proyectos académicos y una próxima edición.