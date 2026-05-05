En la Casa del Senado se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se presentó el balance del Congreso de Educación, que reunió a docentes, especialistas y actores del ámbito educativo durante el mes de abril.
Amplia participación y mirada a futuro en el Congreso de Educación en Vera
Con una convocatoria destacada y fuerte respaldo institucional, el Congreso de Educación realizado en abril cerró con un balance positivo. Autoridades, organizadores y entidades participantes coincidieron en resaltar su impacto y ya anticipan nuevos proyectos académicos y una próxima edición.
Del encuentro participaron el senador Osvaldo Sosa, el rector Walter Pighín, el profesor Miguel Gómez, Mariela Senn en representación de Amsafe Vera y Andrés Nigra por Mutual Maestra, quienes formaron parte de la organización del evento.
Trabajo conjunto y fuerte respaldo institucional
Desde el Colegio Superior Nº 42 “Dr. Agustín Luis Rossi” destacaron el acompañamiento sostenido de las instituciones que hicieron posible el desarrollo del congreso. En particular, el rector subrayó el apoyo del senador Sosa y el aporte clave de Amsafe Vera y Mutual Maestra en la logística.
La edición de este año se desarrolló bajo la consigna “Oficiar docencia y hacer escuela”, una propuesta que invitó a repensar el rol de la educación en el contexto actual y a fortalecer el intercambio de experiencias pedagógicas.
Reconocimientos y memoria en la organización
Durante la conferencia también hubo espacio para el reconocimiento a figuras clave en la historia del congreso. Mariela Senn valoró especialmente el legado de Marita Wekid y Fellipe “Cacho” Pascual, recientemente fallecidos, quienes tuvieron un rol fundamental en la consolidación del evento a lo largo de sus distintas ediciones.
Este reconocimiento puso en evidencia el carácter colectivo de la iniciativa y la importancia de quienes contribuyeron a sostenerla en el tiempo.
El senador Sosa expresó su satisfacción por los resultados alcanzados y destacó el compromiso del equipo docente: “Es un orgullo haber auspiciado una vez más este congreso, que es único en la región. El trabajo y la dedicación del personal docente fueron fundamentales para este logro”.
En la misma línea, desde la organización remarcaron que el congreso no solo funciona como un espacio de formación, sino también como un ámbito de construcción colectiva de conocimiento.
“El reparto del conocimiento a todos por igual permite construir nuevas políticas educativas”, afirmó el profesor Miguel Gómez, quien destacó el nivel de compromiso de los docentes participantes.
Proyección a futuro: nuevas propuestas y continuidad
Como parte del cierre, se adelantaron novedades que refuerzan la continuidad del proyecto educativo. Entre ellas, la creación de una nueva carrera en la institución y los primeros lineamientos para la organización del próximo congreso.
De este modo, el evento no solo deja un balance positivo en términos de participación y contenido, sino que también se proyecta como un espacio en crecimiento dentro de la agenda educativa provincial, con capacidad de generar nuevas iniciativas y fortalecer el sistema educativo desde una perspectiva colaborativa.