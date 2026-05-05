A través del Programa de Obras Urbanas (POU) que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas, la Provincia y la Municipalidad de Suardi (departamento San Cristóbal) desarrollan una obra de pavimentación, desagües pluviales e iluminación para integrar definitivamente el sector urbano con la Ruta 23.
Suardi: avanza la finalización del Boulevard Santiago del Estero
La obra, que presenta un 60% de avance, optimizará la transitabilidad, el escurrimiento hídrico y la seguridad vial para todos los vecinos.
Con una inversión de más de 696 millones de pesos, el Gobierno Provincial resuelve deudas de infraestructura que datan desde 2018.
Proyecto
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el valor del proyecto en el marco del ambicioso plan provincial.
“Este bulevar en Suardi es una muestra clara de que en Santa Fe la obra pública no se detiene, que es una herramienta para generar empleo local y fortalecer las economías regionales y, sobre todo, de brindar la infraestructura que nuestra producción y nuestra gente necesitan para desarrollarse”, valoró el ministro Enrico.
Desde el Ministerio de Obras Públicas precisaron que esta segunda etapa de la obra para la terminación del Boulevard Santiago del Estero, donde se interviene con más de 6.000 metros cuadrados de hormigón y el saneamiento de canales pluviales, ya supera el 50% de avance de las tareas.
Una obra que transforma a Suardi
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, manifestó su satisfacción por el ritmo de los trabajos y dijo que “estamos felices porque se trata de una obra por la que tanto hemos peleado y esperado durante seis años. Estas acciones forman parte de una planificación sostenida y orientada al desarrollo integral de nuestra región, fruto de un trabajo articulado entre la Provincia y el municipio”.
La obra comprende la pavimentación desde la Ruta 23 hasta calle Varcellini, e incluye el saneamiento del canal norte, la ejecución de un conducto pluvial desde calle Cavallo hasta el canal de escurrimiento de la ruta, y la conformación de la subrasante para la colocación del hormigón.
Además, se va a desarrollar el tendido eléctrico subterráneo a lo largo de cinco cuadras y media, garantizando una calzada de 12 metros de ancho con cantero central.
El intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, aseguró que la obra representa una intervención clave para optimizar la circulación porque “va a permitir ordenar el tránsito, mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano de la zona norte".