A 40 años del fenómeno

Arte, memoria y comunidad: Villa Gobernador Gálvez recordó su peor tragedia hídrica

Con un emotivo acto en la plaza Miguel Ángel Lorenzini, el municipio inauguró un mural conmemorativo por el 40° aniversario de la gran inundación de 1986. La iniciativa incorpora testimonios de vecinos y material histórico accesible mediante códigos QR, en un esfuerzo por preservar la memoria colectiva y destacar la solidaridad que permitió reconstruir la ciudad.