La localidad de San Agustín fue escenario de una reunión de trabajo centrada en la seguridad pública, en la que participaron autoridades comunales y referentes de la estructura policial de la región.
Reunión clave en San Agustín para optimizar el sistema de emergencias 911
Autoridades comunales y jefes policiales mantuvieron un encuentro de trabajo en San Agustín para analizar el funcionamiento del sistema de emergencias 911 y coordinar acciones que permitan fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante situaciones críticas.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente comunal, acompañado por el vicepresidente Daniel Chatelain, junto a representantes de la Unidad Regional XI.
Por parte de la fuerza, participaron el director de Policía Ricardo Mandar, subjefe de la UR XI; el subdirector Marcos Ramos, jefe de la AUOP; y la subcomisaria Luciana Ferreyra, a cargo de la Subcomisaría 11. La presencia de distintos niveles de mando permitió abordar la problemática desde una perspectiva operativa y estratégica.
El 911, eje de análisis y mejora
Uno de los puntos centrales de la reunión fue el funcionamiento del sistema de emergencias 911, considerado una herramienta clave para la atención inmediata de situaciones de riesgo. Durante el intercambio se analizaron aspectos vinculados a la respuesta, la coordinación entre dependencias y la necesidad de optimizar los tiempos de actuación.
El objetivo es mejorar la eficiencia del sistema y garantizar que cada intervención se traduzca en una respuesta rápida y efectiva para los vecinos, fortaleciendo así la confianza en los mecanismos de seguridad pública.
Trabajo conjunto y enfoque preventivo
Más allá del análisis técnico, el encuentro también reafirmó la importancia del trabajo articulado entre el gobierno local y las fuerzas de seguridad. La coordinación institucional aparece como un eje fundamental para diseñar estrategias preventivas y sostener una presencia activa en el territorio.
En este sentido, las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar profundizando estos espacios de diálogo y planificación conjunta, con el foco puesto en brindar mayor tranquilidad a la comunidad. La seguridad, plantearon, no depende únicamente de la respuesta ante el delito, sino también de la capacidad de anticiparse y construir un entorno más seguro desde la prevención.