El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante el sorteo de preselección para 6 viviendas en la localidad de Cavour, departamento Las Colonias.
Cavour: el proyecto de viviendas entra en su etapa final de construcción
Con un avance de obra del 95%, seis familias de la localidad ya conocen su preselección para acceder a la casa propia.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló: “Estas 6 viviendas no son sólo ladrillos; son la base de la estabilidad para familias que apuestan por Cavour”.
Por su parte, el presidente comunal de Cavour, Juan Carlos Chiavon, se mostró emocionado durante el sorteo y valoró el trabajo conjunto.
"Estas viviendas son muy importantes para la localidad y han sido muy esperadas por nuestros vecinos. Es una alegría ver que el esfuerzo compartido entre Comuna y Provincia da estos frutos. Esperamos inaugurarlas pronto para que las familias sorteadas comiencen a disfrutar de su propio hogar".
Acceso al hábitat
El sorteo estuvo a cargo de los equipos del área social de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y contempló 6 cupos para demanda general, resultando en 6 titulares y 15 suplentes.
Sobre el proceso, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó: "Es una gran satisfacción ver cómo avanzamos en localidades pequeñas pero pujantes como Cavour. Es importante recordar que este es un sorteo de preselección; ahora los ganadores atravesarán un proceso de evaluación para verificar que toda la documentación esté en regla".
Asimismo, la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón, agregó: "A partir de hoy, 6 familias comenzarán a cumplir un sueño. Estas viviendas buscan brindar oportunidades a quienes apuestan por sus localidades, permitiendo que el desarrollo habitacional acompañe el crecimiento del interior".
Detalles de la obra
Las unidades habitacionales corresponden al prototipo de vivienda compacta de dos dormitorios, con cocina-comedor, baño, lavadero e instalaciones completas de gas, electricidad y agua.
Actualmente, el proyecto registra un avance físico del 95% y se encuentra en su fase de terminaciones finales. Las tareas en ejecución incluyen: colocación de bombas de agua en cada unidad, instalación eléctrica complementaria, ejecución de cercos perimetrales en patios, y tareas de pintura interior y detalles estéticos.
La inversión total del Gobierno de Santa Fe para la concreción de estos 6 futuros hogares supera los 400 millones de pesos, reafirmando el compromiso provincial con el desarrollo del departamento Las Colonias.