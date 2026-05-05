Este martes 5 de mayo a las 17 el Gobierno de la Provincia de Santa Fe le dará forma a la Conferencia de Prensa Lanzamiento del Mundial Junior de Aguas Abiertas 2026, que se disputará en la capital de la provincia invencible. En el año de los Juegos Suramericanos y con esa idea del propio Gobernador, Maximiliano Pullaro, para “hacer de Santa Fe la capital del deporte en la Argentina”, sin dudas otro logro más a nivel organizativo.
El Gobierno de Santa Fe presenta el Mundial Junior de Aguas Abiertas
La competencia internacional se disputará en el mes de septiembre en el lago del Parque del Sur y con participación de nadadores de los cinco continentes. Sofía Garcés y Tomás Jouglard, ambos de Unión, ya están clasificados.
La World Aquatics fue la entidad responsable para elegir las sedes, por medio de las postulaciones de sus afiliadas, en este caso CADDA Argentina: ¡Santa Fe fue la elegida!. El Mundial Junior de Aguas Abiertas se llevará a cabo en el Parque del Sur de la capital provincial desde el 3 al 6 de septiembre con una participación de unos 300 nadadores de los cinco continentes.
Además del propio Gobernador, Maximiliano Pullaro, estarán presentes en este lanzamiento oficial el Presidente de CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos), Sergio Antonini; la presidente de FESANA (Federación Santafesina de Natación), Profesora Yanina Primón con toda su comisión directiva, además de deportistas de la historia en esta disciplina.
Al mismo tiempo, están confirmadas las presencias de Sofía Garcés y Tomás Jouglard, ambos de Unión y ya clasificados al Mundial. Las edades que contempla este Mundial Junior de Aguas Abiertas en Santa Fe son de 14 a 19 años. Acorde a las edades, aplican la distancias: 14 y 15 años corren 5 kilómetros; 16 y 17 años recorren 7.5 kilómetros; 18 y 19 años completan 10 kilómetros. Además, habrá modalidad de “knockout sprint” y relevos.