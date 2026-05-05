Iniciativa del senador Rubén Pirola

El departamento Las Colonias busca su bandera: convocan a un concurso abierto en Esperanza

Con una convocatoria abierta a toda la comunidad, el departamento Las Colonias dará el primer paso hacia la creación de su bandera. La iniciativa, impulsada por el senador Rubén Pirola, será presentada oficialmente el 7 de mayo en Esperanza y busca construir un símbolo colectivo que represente su identidad productiva, cultural e institucional.