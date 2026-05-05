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Iniciativa del senador Rubén Pirola

El departamento Las Colonias busca su bandera: convocan a un concurso abierto en Esperanza

Con una convocatoria abierta a toda la comunidad, el departamento Las Colonias dará el primer paso hacia la creación de su bandera. La iniciativa, impulsada por el senador Rubén Pirola, será presentada oficialmente el 7 de mayo en Esperanza y busca construir un símbolo colectivo que represente su identidad productiva, cultural e institucional.

La iniciativa, impulsada por el senador Rubén Pirola, será presentada oficialmente el 7 de mayo en EsperanzaLa iniciativa, impulsada por el senador Rubén Pirola, será presentada oficialmente el 7 de mayo en Esperanza
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El departamento Las Colonias avanza en la construcción de un emblema propio a partir de una propuesta promovida por el senador Rubén Pirola.

La iniciativa de crear una bandera surge como una forma de representar de manera visible una identidad ya consolidada en el territorio: el trabajo, la producción, el entramado institucional y la vida cultural activa.

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La iniciativa apunta a transformar esos valores en un símbolo compartido, capaz de proyectarse en el tiempo. “Darle forma en una bandera permite expresarla de manera visible, compartirla y proyectarla”, señalaron los organizadores.

Lanzamiento oficial y convocatoria abierta

El proceso comenzará con la presentación oficial y apertura del concurso para la creación de la bandera del departamento. El acto se llevará a cabo el jueves 7 de mayo en el CICAE, en la ciudad de Esperanza, a las 19:30 horas.

“Verdaderamente tiene que ver con la humanidad de las personas”, afirmó PirolaLa iniciativa, impulsada por el senador Rubén Pirola, será presentada oficialmente el 7 de mayo en Esperanza.

Durante el encuentro se darán a conocer las bases, los criterios de evaluación y el mecanismo de participación, que estará abierto a toda la comunidad.

La propuesta se apoya en un proceso participativo, con reglas claras y acompañamiento territorial, buscando que vecinos, instituciones y actores locales puedan involucrarse activamente en el diseño del símbolo.

Participación y proyección a largo plazo

Más allá de la instancia de concurso, el proyecto contempla una estrategia de implementación y difusión del futuro emblema. Una vez definida la bandera, se prevé su presentación pública y su distribución en escuelas, clubes e instituciones del departamento.

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Además, se impulsará su incorporación en celebraciones, actividades culturales y propuestas turísticas, con el objetivo de garantizar su circulación y consolidación como un legado para las próximas generaciones.

ELLITORAL_377836 | Gentileza CicaeEl acto se llevará a cabo el jueves 7 de mayo en el CICAE, en la ciudad de Esperanza, a las 19:30 horas.

En ese marco, la convocatoria no solo busca un diseño, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y la construcción colectiva de identidad.

La invitación, impulsada por el senador Rubén Pirola, destaca la importancia de la participación ciudadana en una instancia que involucra a todo el departamento y que aspira a dejar una marca perdurable en su historia.

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