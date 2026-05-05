El departamento Las Colonias avanza en la construcción de un emblema propio a partir de una propuesta promovida por el senador Rubén Pirola.
El departamento Las Colonias busca su bandera: convocan a un concurso abierto en Esperanza
Con una convocatoria abierta a toda la comunidad, el departamento Las Colonias dará el primer paso hacia la creación de su bandera. La iniciativa, impulsada por el senador Rubén Pirola, será presentada oficialmente el 7 de mayo en Esperanza y busca construir un símbolo colectivo que represente su identidad productiva, cultural e institucional.
La iniciativa de crear una bandera surge como una forma de representar de manera visible una identidad ya consolidada en el territorio: el trabajo, la producción, el entramado institucional y la vida cultural activa.
La iniciativa apunta a transformar esos valores en un símbolo compartido, capaz de proyectarse en el tiempo. “Darle forma en una bandera permite expresarla de manera visible, compartirla y proyectarla”, señalaron los organizadores.
Lanzamiento oficial y convocatoria abierta
El proceso comenzará con la presentación oficial y apertura del concurso para la creación de la bandera del departamento. El acto se llevará a cabo el jueves 7 de mayo en el CICAE, en la ciudad de Esperanza, a las 19:30 horas.
Durante el encuentro se darán a conocer las bases, los criterios de evaluación y el mecanismo de participación, que estará abierto a toda la comunidad.
La propuesta se apoya en un proceso participativo, con reglas claras y acompañamiento territorial, buscando que vecinos, instituciones y actores locales puedan involucrarse activamente en el diseño del símbolo.
Participación y proyección a largo plazo
Más allá de la instancia de concurso, el proyecto contempla una estrategia de implementación y difusión del futuro emblema. Una vez definida la bandera, se prevé su presentación pública y su distribución en escuelas, clubes e instituciones del departamento.
Además, se impulsará su incorporación en celebraciones, actividades culturales y propuestas turísticas, con el objetivo de garantizar su circulación y consolidación como un legado para las próximas generaciones.
En ese marco, la convocatoria no solo busca un diseño, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y la construcción colectiva de identidad.
La invitación, impulsada por el senador Rubén Pirola, destaca la importancia de la participación ciudadana en una instancia que involucra a todo el departamento y que aspira a dejar una marca perdurable en su historia.