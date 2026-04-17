La situación del hogar Lilia Stegmayer, dependiente de AANE en la ciudad de Esperanza, ingresó al debate del Senado provincial con un planteo directo sobre su continuidad. Allí viven 11 personas con multidiscapacidad profunda que requieren atención permanente, en un espacio que, según se expuso, enfrenta un escenario cada vez más complejo.
Pirola advirtió sobre la crisis de AANE y pidió una audiencia con Nación
El senador expuso la situación del hogar Lilia Stegmayer en Esperanza y vinculó el caso con dificultades que atraviesan instituciones similares en Las Colonias.
Durante su intervención, el senador Rubén Pirola describió a AANE como “una institución con más de 35 años de prestigio” y puso el foco en el funcionamiento del hogar de ancianos, donde residen personas “que no son autoválidas, es decir, requieren la atención permanente de profesionales y de personas para poder vivir” .
Reclamos
El legislador advirtió que la institución atraviesa “distintas situaciones problemáticas en materia de recursos” y señaló que han entrado en “un círculo donde no pueden subsistir” . En ese contexto, remarcó que existen casos con “más de seis meses” sin recibir pagos, lo que impacta directamente en su funcionamiento cotidiano .
Pirola vinculó esta situación con un problema más amplio en el departamento. “Hay muchísimos centros de día que nos están advirtiendo todos los días que no pueden”, sostuvo en el recinto, ampliando el alcance del planteo más allá de AANE .
Instituciones
En ese marco, se sumó al pedido del senador Gramajo para gestionar una audiencia con autoridades nacionales. La intención es trasladar la situación de estas instituciones y buscar respuestas que permitan sostener su actividad.
En paralelo, mencionó el trabajo en un proyecto junto al diputado nacional Diego Julián para reducir cargas patronales en este tipo de organizaciones.
El tono de la intervención combinó datos concretos con una apelación directa sobre el rol de las decisiones públicas. “Verdaderamente tiene que ver con la humanidad de las personas”, afirmó Pirola al referirse al impacto de la situación sobre quienes dependen de estos espacios .
El caso de AANE quedó así expuesto como parte de una tensión más amplia: la de instituciones que cumplen funciones esenciales en el entramado social y que hoy enfrentan dificultades para sostener su funcionamiento en el tiempo.