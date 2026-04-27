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Pirola impulsa ley para sostener las prestaciones de discapacidad en Santa Fe

La iniciativa busca garantizar la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad mediante la creación de un fondo provincial que brinde previsibilidad al sistema.

Pirola propone una herramienta concreta para respaldar a los actores del sistema y garantizar el acceso a prestaciones en cada comunidad.Pirola propone una herramienta concreta para respaldar a los actores del sistema y garantizar el acceso a prestaciones en cada comunidad.
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El senador provincial Rubén Pirola presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad.

“Verdaderamente tiene que ver con la humanidad de las personas”, afirmó PirolaPirola propone una herramienta concreta para respaldar a los actores del sistema y garantizar el acceso a prestaciones en cada comunidad.

La iniciativa busca acompañar a instituciones, centros terapéuticos, hogares y equipos profesionales que sostienen servicios esenciales en toda la provincia.

Un fondo para garantizar la continuidad del sistema

El objetivo es garantizar la continuidad de terapias, tratamientos y espacios de cuidado que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias.

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El proyecto se inscribe en un escenario donde el sistema atraviesa dificultades que impactan en su estabilidad y demandan previsibilidad para sostener su funcionamiento.

Ley Orgánica de Municipios: Pirola valoró el diálogo con los actores del territorio y señaló aportes del bloque al texto aprobadoPirola propone una herramienta concreta para respaldar a los actores del sistema y garantizar el acceso a prestaciones en cada comunidad.

Durante su exposición en la Cámara de Senadores, Pirola solicitó que la iniciativa sea tratada en las próximas sesiones, con la intención de avanzar en su implementación en el corto plazo.

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La propuesta apunta a respaldar a quienes sostienen el sistema todos los días y a fortalecer una red presente en cada comunidad.

Acceso público y transparencia legislativa

En línea con una práctica sostenida en su tarea legislativa, el senador puso a disposición el proyecto completo para su lectura y descarga en rubenpirola.com.

La publicación abierta de las iniciativas forma parte de su política de transparencia legislativa, orientada a garantizar el acceso a la información y permitir que vecinos e instituciones conozcan en detalle cada propuesta en discusión.

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