La provincia de Santa Fe vuelve a posicionarse en el escenario global con la postulación de dos de sus localidades al programa “Best Tourism Villages”, impulsado por Naciones Unidas Turismo.
Dos pueblos santafesinos compiten por un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo
Las localidades de Cañada Rosquín y Zenón Pereyra fueron postuladas por el Gobierno de Santa Fe al programa “Best Tourism Villages” de Naciones Unidas Turismo. La iniciativa distingue a pueblos que preservan su identidad, promueven el desarrollo sostenible y fortalecen el arraigo comunitario.
Se trata de una distinción que reconoce a pueblos rurales capaces de preservar su patrimonio cultural y natural, al tiempo que promueven modelos de desarrollo sostenibles basados en la comunidad.
En la edición 2026, las candidatas santafesinas son Cañada Rosquín, en el departamento San Martín, y Zenón Pereyra, en el departamento Castellanos. Ambas propuestas fueron elaboradas a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo provincial y los gobiernos locales.
Identidad, cultura y desarrollo con raíces
La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó el valor de este proceso conjunto: “Este resultado no solo pone en valor a nuestras comunidades, sino que reafirma el camino que Santa Fe viene transitando en materia de turismo sostenible”.
En ese marco, también subrayó el acompañamiento del músico León Gieco, quien respaldó la postulación con un relato cargado de identidad y pertenencia, reforzando el vínculo entre cultura, territorio y memoria colectiva.
Dos pueblos con sello propio
Cada localidad presenta atributos diferenciales que sustentan su candidatura.
Cañada Rosquín se destaca por su fuerte entramado comunitario y su historia ligada al desarrollo productivo regional, mientras que Zenón Pereyra consolida su perfil a partir de una identidad singular.
En este último caso, sobresale su tradición vinculada a la masonería y el legado cultural de Domingo Bucci, cuya obra se preserva en el museo local y constituye uno de los principales atractivos turísticos del pueblo.
Qué es “Best Tourism Villages” y por qué importa
El programa “Best Tourism Villages” de Naciones Unidas Turismo distingue cada año a destinos rurales que logran equilibrar el crecimiento turístico con la preservación de sus valores culturales, sociales y ambientales.
Para participar, las localidades deben tener menos de 15.000 habitantes, estar insertas en entornos con fuerte presencia de actividades tradicionales y demostrar un compromiso sostenido con la sostenibilidad.
Las seleccionadas acceden a reconocimiento internacional, mayor visibilidad como destinos turísticos y asistencia técnica especializada. Además, pasan a integrar una red global que promueve el intercambio de buenas prácticas en turismo rural.
Un modelo de turismo con impacto local
“Estas postulaciones reflejan el potencial de nuestros pueblos, donde la historia, la cultura y la comunidad se integran con una mirada sostenible”, sostuvo Aeberhard, quien remarcó que la provincia apuesta a un turismo “que transforma, incluye y proyecta”.
Más allá del resultado, la participación en este programa ya implica una oportunidad estratégica para posicionar a Santa Fe en el mapa del turismo internacional, visibilizando experiencias locales que combinan identidad, arraigo y desarrollo.