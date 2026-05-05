De Santa Fe al mundo

Dos pueblos santafesinos compiten por un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Las localidades de Cañada Rosquín y Zenón Pereyra fueron postuladas por el Gobierno de Santa Fe al programa “Best Tourism Villages” de Naciones Unidas Turismo. La iniciativa distingue a pueblos que preservan su identidad, promueven el desarrollo sostenible y fortalecen el arraigo comunitario.