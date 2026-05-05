Se llevó adelante este lunes una nueva activación de la campaña “Vax Team” en la ciudad de Avellaneda, con el objetivo de mejorar las coberturas de inmunización en el ingreso escolar hasta los 11 años de edad. La actividad se desarrolló en la plaza contigua al SAMCo local y contó con la participación de alumnos y alumnas de primer grado de la Escuela Provincial Nº 6104 Presidente Avellaneda.
Vax Team: niños de Avellaneda se sumaron a la campaña de vacunación en el norte provincial
El eje de la estrategia es un álbum que se entrega en las escuelas para completar con figuritas que se retiran en los efectores.
Durante la jornada, los niños disfrutaron de una obra de teatro diseñada por el Ministerio de Cultura y participaron de una dinámica lúdica que incluyó el control de carnets y la entrega de las figuritas para completar el álbum de la campaña.
La secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, destacó que la estrategia “es impulsada por nuestra ministra, la doctora Silvia Ciancio, para llegar a niños y niñas y explicarles que las vacunas nos ayudan a mantenernos sanos".
La funcionaria subrayó el carácter innovador de la provincia: "Santa Fe es pionera en pensar esta estrategia y articular con las escuelas, con cultura y con los gobiernos locales para explicar a los más chicos que las vacunas, más allá del pinchazo, hacen bien. Necesitamos que se vacunen para verlos felices y que estén todos protegidos, porque cuando uno se vacuna también protege a los demás".
Trabajo articulado en el territorio
Por su parte, la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, resaltó la importancia de la llegada del dispositivo al norte santafesino tras su paso por Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.
"Esta estrategia nos permite vincularnos con la niñez a través de un recurso como es completar un álbum; el teatro tiene esa capacidad de transmitir una idea tan necesaria como es la de cuidarnos", señaló Ramoa, quien agradeció el trabajo conjunto con la Región de Educación y el equipo del SAMCo local.
En representación del ámbito educativo, la directora de la Escuela Nº 6104, Miriam López, celebró la respuesta de la comunidad educativa.
"Vinimos con tres secciones de primer grado y los chicos se sumaron con mucho entusiasmo y emoción. Vamos a seguir trabajando el tema de la vacunación no solamente con primer grado, sino con todos los niños de la escuela que ya recibieron su álbum".
Refuerzo
Finalmente, la directora del SAMCo de Avellaneda, Sonia Perna, puso en valor el esfuerzo del equipo de salud local que sostiene la atención en ese efector y en los centros de salud de la zona, tanto urbana como rural.
"Buscamos estrategias para acercarnos a ellos y hoy lo pudimos hacer con una jornada de motivación, prevención y promoción. Contamos con una amplia parte de la población inmunizada por el trabajo que realizan los equipos no solo en el SAMCo, sino también en las jornadas que organizamos para acercar las vacunas a la población", concluyó.