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El Quillá recibe la tercera edición del campus de hockey con Stefania Antoniazzi

La jugadora de Las Leonas brindó detalles de la propuesta, que se realizará el 24 de mayo y reunirá a jóvenes de 10 a 17 años en una jornada intensiva con entrenamientos, charlas y actividades recreativas.