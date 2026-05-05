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El Quillá recibe la tercera edición del campus de hockey con Stefania Antoniazzi

La jugadora de Las Leonas brindó detalles de la propuesta, que se realizará el 24 de mayo y reunirá a jóvenes de 10 a 17 años en una jornada intensiva con entrenamientos, charlas y actividades recreativas.

Antoniazzi encabezará el campus en Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Antoniazzi encabezará el campus en Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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La ciudad de Santa Fe será sede de una nueva jornada deportiva con la realización de un campus de hockey en El Quillá, una propuesta destinada a jugadoras jóvenes que combina entrenamiento, aprendizaje y actividades recreativas.

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La iniciativa, acompñanada por El Litoral, contará con la participación de Stefania Antoniazzi, quien llegará a la capital provincial para encabezar el encuentro. “Esta sería la tercera edición, me pone muy contenta que se pueda seguir haciendo y que sea un evento que ya vaya tomando un nombre en Santa Fe”, detacó la jugadora de la Selección Argentina.

El campus se desarrollará el domingo 24 de mayo, de 9:30 a 17 hs., con una propuesta integral. “Va a ser la jornada completa mañana y tarde con mucho hockey, almuerzo, actividades para compartir con las chicas, charlas y diversión en cancha también”, detalló Antoniazzi.

Deporte, cercanía y motivación

La actividad está dirigida a jugadoras de entre 10 y 17 años y será abierta a todos los clubes. El objetivo del campus no solo es técnico, sino también formativo. “Va por la parte de llegar también a las chicas más chicas de Santa Fe, a demostrar de mi parte que con entrenamiento y constancia todo se puede lograr”, sostuvo.

Tercera edición del campus con presencia de una Leona. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Tercera edición del campus con presencia de una Leona. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Además, remarcó el valor del intercambio: “Poder charlar con ellas, mejorar la técnica y también tener relación con chicas de otros clubes”. La jugadora también destacó lo personal del regreso: “Hace un montón que no estoy en El Quillá, es una manera de sentirme cerca también”.

En paralelo, Antoniazzi atraviesa un proceso de recuperación tras quedar fuera del seleccionado por lesiones. “Hace un tiempito que quedé afuera de la selección por una secuencia de lesiones que no me esperaba”, contó.

A pesar del momento, mantiene una mirada positiva: “Tengo que mirar el lado positivo y tratar de sacarle lo bueno, voy a poder recuperarme bien”.

Tercera edición del campus con presencia de una Leona.Tercera edición del campus con presencia de una Leona.

Inscripción

Para participar, las interesadas deberán completar un formulario a través del siguiente link.

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