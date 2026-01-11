Fernando Ferrara dio la lista

Stefanía Antoniazzi fue convocada por el entrenador de Las Leonas

El DT de seleccionado argentino femenino de hockey dio a conocer la nómina de las 32 jugadoras que comenzarán el 15 de enero su preparación para la Pro League y el Mundial. Entre las citadas figura la santafesina Stefanía Antoniazzi, quien ya se encuentra en excelentes condiciones físicas después de su lesión sufrida el año pasado en su rodilla.