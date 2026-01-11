Stefanía Antoniazzi fue convocada por el entrenador de Las Leonas

Tras un 2025 cargado de emociones, con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 a través de la FIH Pro League y la obtención del título continental en la Copa América, las Leonas comienzan el 2026 con grandes objetivos por delante.
El DT de seleccionado argentino femenino de hockey dio a conocer la nómina de las 32 jugadoras que comenzarán el 15 de enero su preparación para la Pro League y el Mundial. Entre las citadas figura la santafesina Stefanía Antoniazzi, quien ya se encuentra en excelentes condiciones físicas después de su lesión sufrida el año pasado en su rodilla.
El primer desafío del seleccionado será la segunda ventana de Pro League 2025-26 en Hobart, Australia, del 10 al 15 de febrero.
Las Leonas enfrentarán a Irlanda y se medirán ante las locales en el marco de la séptima temporada de FIH Pro League, el certamen internacional anual que reúne a la élite del hockey.
En cuanto a competencias oficiales, el 2026 continuará con la ventana europea de Pro League en junio y la cita máxima del año en agosto: del 15 al 30 disputarán la Copa del Mundo 2026, en Países Bajos y Bélgica.
Para preparar la ventana de Pro League en Hobart, el cuerpo técnico del seleccionado nacional, encabezado por Fernando Ferrara, convocó a 32 jugadoras, las que iniciarán los entrenamientos el 15 de enero en el Cenard, en Buenos Aires.
Entre las convocadas por el DT figura la santafesina Stefanía Antoniazzi, quien luego de un exigente trabajo físico y técnico, luce en excelentes condiciones tras la lesión sufrida en los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda el año pasado jugando en Europa.
Es necesario señalar que durante todo el proceso de recuperación, Stefi se mantuvo en contacto con el cuerpo médico del seleccionado y los exigentes trabajos realizados en nuestra ciudad fueron monitoreados, con el objetivo de darle a la jugadora iniciada en el Club El Quillá, la posibilidad de retornar al plantel de Las Leonas, luego de su promisorio debut con la camiseta albiceleste hace casi dos años en Santiago del Estero, jugando por la FIH Pro League ante nada más ni nada menos que Países Bajos.
A propósito de ese gran acontecimiento, en una entrevista exclusiva con El Litoral, Stefi recordó: "Debutar con la camiseta de la selección argentina fue cumplir un sueño, fue cumplir el objetivo de todo jugador o jugadora. En mi opinión, yo sentí que tuve un muy buen rendimiento, fue algo soñado. Y después de eso, ser parte de un proceso olímpico fue una experiencia única, algo que nunca imaginé que podía vivir en mi carrera. Me sentí muy bien, tuve un rendimiento óptimo".
Las siguientes son las 32 jugadoras convocadas por el entrenador Fernando Ferrara, las cuales deberán presentarse el 15 de enero en el Cenard de Buenos Aires:
Milagros Alastra, Agostina Alonso, Chiara Ambrosini, Stefanía Antoniazzi, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Valentina Costa Biondi, Ana Dodorico, Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Sol Olalla, Paula Ortiz, Lourdes Pisthon, Pilar Pisthon, Valentina Raposo, Paula Santamarina, Victoria Sauze, Catalina Stamati, Sofía Toccalino, Victoria Falasco, Valentina Férola, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Sol Guignet, Julieta Jankunas y Emma Knobl.
Entre las convocadas hay 14 jugadoras que fueron subcampeonas del Mundo en el Mundial Junior en Santiago de Chile en diciembre del 2025: Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz, Sol Olalla, Lourdes y Pilar Pisthon, Catalina Stamati, Victoria Falasco, Valentina Férola, Sol Guignet, Chiara Ambrosini y Emma Knobl.