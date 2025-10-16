Será el 18 de octubre

Hockey: Stefanía Antoniazzi festejará su cumpleaños en "su clínica"

La jugadora, quien cumplió el sueño de vestir la camiseta de Las Leonas, y que concurrió la semana pasada al Cenard convocada por el DT Fernando Ferrara, adelantó que está todo preparado para la segunda clínica de hockey en el Club El Quillá, destinada a niñas y niños, el sábado 18 de octubre, día en que cumplirá 26 años.