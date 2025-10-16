Hockey: Stefanía Antoniazzi festejará su cumpleaños en "su clínica"
La jugadora, quien cumplió el sueño de vestir la camiseta de Las Leonas, y que concurrió la semana pasada al Cenard convocada por el DT Fernando Ferrara, adelantó que está todo preparado para la segunda clínica de hockey en el Club El Quillá, destinada a niñas y niños, el sábado 18 de octubre, día en que cumplirá 26 años.
La clínica de Stefi, a punto de comenzar. Manuel Fabatía
Ya está todo listo. Comienza la cuenta regresiva para la segunda edición de la clínica de hockey organizada por Stefanía Antoniazzi, la que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en las instalaciones del Club Náutico El Quillá, justo el día en el que Stefi cumplirá 26 años.
Una clínica (también llamada campus por el espacio físico en el cual se realiza) de hockey es una jornada en la que jugadoras y jugadores de distintos niveles reciben instrucción especializada, perfeccionan técnicas y tácticas, y aprenden de profesionales y deportistas de alto rendimiento en un ambiente enfocado en el crecimiento deportivo y la diversión. Estas clínicas suelen incluir ejercicios específicos por puesto, demostraciones de golpes y movimientos, juegos, sorteos y actividades sociales para fomentar el desarrollo integral del jugador.
En el horizonte de Stefi Antoniazzi, el Mundial 2026 en Países Bajos y Bélgica representando a Argentina con Las Leonas. Manuel Fabatía
"La estamos organizando junto a Hockey Plus. El objetivo es que cada chica o chico tenga la posibilidad de aprender cosas que por ahí, en entrenamientos comunes, no alcanzan a hacerlo, y es fundamental motivarlos y darles herramientas para su crecimiento, siempre que lo disfruten y que se diviertan", aclaró Stefi.
Todo comenzará a las 9.30: "Es para nenas y nenes de entre 10 y 16 años. Por la mañana vamos a realizar entrenamientos físicos, técnicos y tácticos; luego haremos un almuerzo y después charlas. Habrá muchos regalos, sorteos, premios: palos, botines, bolsos y muchas cosas más. Cada chica y chico que concurra se va a llevar una musculosa del campus y también vamos a sortear mi camiseta de la selección argentina. Y a la tarde nos vamos a divertir mucho más con algunos partiditos para que puedan disfrutar del hockey", adelantó Stefanía.
La culminación de la jornada está prevista para las 17.30, con un festejo muy especial: "Como justo el 18 de octubre es mi cumpleaños, ya me comprometí (en realidad me comprometieron) a traer una torta para festejarlo, pero me parece genial porque para mí no hay nada más lindo que festejar mi cumple haciendo lo que más me gusta", adelantó Stefanía.
Con Las Leonas
Stefanía Antoniazzi continúa realizando tareas de recuperación de la lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda en El Quillá, trabajos que están dando sus frutos, y aunque ella misma no quiere apurar los tiempos, hace un par de semanas recibió una muy buena noticia: el entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, la citó para que concurra al Cenard en Buenos Aires para saber, in situ, como se encuentra.
"Me fue muy bien. Me citó Fernando Ferrara para hacer un control y un chequeo con el cuerpo médico, y la verdad es que todo salió muy bien, me vieron en buenas condiciones. Me vio primero la kinesióloga y el feedback fue muy bueno; me dio varios tips para seguir entrenando a partir de ahora", señaló Stefi a El Litoral.
"Me hicieron algunos tests para ver cómo respondía en la parte de hockey y con el correr de los días me va a ver el médico para evaluar más en detalle la parte médica. Además, me dijeron que al cumplir el mes seis desde la operación me haga una resonancia para ver cómo está la rodilla", añadió la Leona.
-¿En qué consistieron los trabajos en el Cenard?
-Hice cosas básicas con palo y bocha, sobre todo ejercicios de cambios de dirección y movimientos controlados. Por ahora me comentaron que, como el 18 de octubre el grupo se va de gira a Estados Unidos, no tiene sentido que vuelva a entrenar con el equipo porque no van a estar y no me podrían controlar. Así que es mejor que siga con mi trabajo individual, que vieron que viene muy bien.
-¿Sabés aproximadamente cuándo vas a volver a entrenar con Las Leonas?
-La idea es reincorporarme al grupo en noviembre, todavía no al ciento por ciento, sino con trabajos diferenciados, ya que recién ahí se cumpliría el sexto mes. La lesión es paso a paso, así que la idea es ir de a poco, sin apurar los tiempos.
-¿Y cuáles son tus expectativas para el futuro?
-En cuanto a mis expectativas, ya no apuntan a este año ni a cosas cercanas, sino a proyectar hacia el Mundial 2026 (ver recuadro Mundial de hockey 2026), que es mi gran objetivo. Y no quiero apurar ni acelerar nada. Que todo tome su tiempo. Prefiero recuperarme al ciento por ciento y que el cuerpo vuelva a su normalidad, ya que necesita su proceso de sanación biológica.
-Es fundamental no apurarse, ¿no?
-Claro. La idea es reintegrarme a tope el 15 de enero, con una buena pretemporada hecha durante las vacaciones. Ese mes en el que todas descansan me lo voy a tomar muy en serio para volver muy bien. Ojalá se dé una lista positiva para la Pro League, pero si no, tampoco me pondría mal, porque quiero ir paso a paso y darle su tiempo a la rodilla. Mi cabeza está focalizada en el Mundial 2026.
En cuanto al campus, la organización viene muy bien, afinando los últimos detalles y con muchas ganas de que ya sea el 18 de octubre. Además, considero que el campus me ayudó mucho a tener la mente distraída, porque está bueno poder hacer algo diferente a la rehabilitación y mantenerme entretenida con otra actividad. Fue una muy buena idea. También me encanta poder llegar a las niñas más pequeñas y fomentar el hockey en Santa Fe, y nada más lindo que hacerlo en mi clu
Mundial de hockey 2026
La XVI Copa Mundial de Hockey Femenino se celebrará conjuntamente en Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica) entre el 15 y el 30 de agosto de 2026 bajo la organización de la Federación Internacional de Hockey (FIH), la Real Federación Neerlandesa de Hockey y la Real Federación Belga de Hockey. Paralelamente se celebrará la XVI Copa Mundial de Hockey Masculino. Competirán en el campeonato 16 selecciones nacionales afiliadas a la FIH por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de los Países Bajos, ganador del Mundial de 2022.
El Litoral, presente
Lógicamente, organizar una clínica de hockey no es tarea sencilla, no sólo desde la logística sino también en lo económico. De todas maneras, lo que ocurrirá el sábado 18 de octubre en las instalaciones del Club El Quillá es algo que no sucede muy a menudo, y dado que el campus será dictado in situ por la Leona Stefanía Antoniazzi, es lógico que distintas empresas se sumen a un gran evento deportivo, por eso diario El Litoral y todas sus plataformas y redes sociales dirán presente el 18 de octubre, al igual que Supermercados Alvear, The Indian Maharadja, Grupo Bimbo, Íntegra, Aquae Vitalis, Quarto Hockey, Vonder Thusen, Hockeymanía, Nima Hockey Store.
"Perro" Fernández, palabra autorizada para hablar de Stefi
Edgardo Fernández, popular y cariñosamente conocido como "Perro", es actualmente y desde hace unos años, el coordinador de todo el hockey del Club El Quillá, cargo que ocupa merecidamente luego de tantos años cumpliendo exitosamente la función de entrenador de casi todas las divisiones de la entidad Tiburona.
El Quillá campeón. En 2015, la Sub 18 de las Tiburonas se consagró campeona del Torneo de la ASH; Stefanía Antoniazzi (abajo, primera desde la izquierda), con 15 años, formó parte de ese plantel dirigido por el "Perro" Fernández (parado, primero desde la derecha).
Por eso es que saber lo que piensa y siente por Stefanía Antoniazzi nos hace también conocer un poco más a quien a los 10 años comenzó a vestir los colores azul y amarillo, y a los 24 se calzó por primera vez la camiseta de Las Leonas en competencias internacionales.
"Hablar de Stefanía Antoniazzi es algo muy simple, porque Stefi ha sido, a lo largo de toda su carrera, una persona transparente, y siempre se ha mostrado tal cual hoy la vemos y la escuchamos y la disfrutamos viéndola jugar", comenzó diciendo el "Perro".
"Stefanía es lo que muestra. Como siempre digo, es una persona tan sencilla, tan única, tan cristalina, que con solo mirarla uno sabe que tiene enfrente a una gran persona, a un gran ser humano, y a una poderosísima jugadora de hockey, con un espíritu, con unas ganas, con una sed y un hambre envidiables, por eso y por muchas otras cosas, que tienen que ver con su talento, su sacrificio, su dedicación, es que llegó a ser una Leona", agregó el coordinador de hockey de El Quillá.
Sobre lo que está viviendo Stefi actualmente, Fernández opinó: "No me cabe la menor duda que se va a reponer de este momento tan difícil pero habitual en los deportistas que son las lesiones, y va a seguir siendo convocada y seguramente algún día podrá tocar el cielo con las manos, que es lo que significa jugar un Mundial o unos Juegos Olímpicos, porque además se lo merece".
Para finalizar, Edgardo "El Perro" Fernández resumió lo que simboliza Stefi para la entidad del Parque del Sur: "Stefanía es El Quillá, es lo que nos representa, es una mujer increíble. Todos los que formamos parte de la familia del Club El Quillá la amamos, porque tenemos el orgullo de decir que Stefanía Antoniazzi es Tiburona".
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
