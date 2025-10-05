La clínica de hockey de Stefi Antoniazzi vuelve el 18 de octubre al Club El Quillá

Un cumple muy especial. El sábado 18 de octubre, Stefi cumplirá 26 años y lo festejará haciendo lo que más le gusta: jugar, disfrutar y enseñar mientras se divierte junto a niñas y niños que como lo hizo ella, quieren empezar a practicar hockey desde chiquita. Ese día se realizará una clínica de hockey en El Quillá y Stefi Antoniazzi será la anfitriona y quien dictará las clases. Foto: Manuel Fabatía