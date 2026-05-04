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Pullaro arranca la semana presidiendo gabinete y prepara un viaje a San Juan

Junto a su equipo de gobierno, repasarán las obras en los accesos a los puertos de la región. El jueves se trasladará junto a Gustavo Puccini y veinte empresarios locales a la provincia cuyana para participar de la "Expo San Juan Minera".

El gobernador encabezará la agenda semanal junto a su equipo de gestión.El gobernador encabezará la agenda semanal junto a su equipo de gestión.
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El gobernador presidirá este lunes una nueva reunión de gabinete en la ciudad de Rosario, en tanto que para fines de la semana tiene previsto viajar a San Juan para firmar un acuerdo de cooperación con el mandatario de esa provincia, en el marco de una nueva edición de la "Expo San Juan Minera".

En el encuentro con su equipo de gestión, Maximiliano Pullaro aguardaba escuchar el informe a cargo del ministro Lisandro Enrico, sobre obras e intervenciones en las zonas de accesos a puertos de la provincia. Hasta el momento, era el único tema incluido en la agenda.

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En San Juan

Entre jueves y viernes, en tanto, Pullaro tiene previsto viajar para firmar un convenio de cooperación con su par sanjuanino en el marco de la "Expo San Juan Minera", que se desarrollará del 6 al 8 de mayo. Asistirá acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de veinte empresarios santafesinos que concurrirán a la muestra.

Según se supo, la participación de la provincia en dicha exposición se enmarca en "las políticas del gobierno provincial para impulsar la economía desde el crecimiento y el trabajo", entendiendo que el mencionado evento "es uno de los principales encuentros del país en el sector; una instancia clave para conocer las últimas novedades en servicios, innovación y tecnología".

Pullaro participará de una misión institucional en la provincia de San Juan.Pullaro participará de una misión institucional en la provincia de San Juan.

La actividad se realizará en el Estadio del Bicentenario, instalaciones ubicadas en el sur del Gran San Juan e inauguradas en 2011. Según información oficial, tiene habilitación para unas 35 mil personas en sus gradas.

En la ocasión, el gobierno de Santa Fe rubricará un convenio con San Juan para "promover el desarrollo industrial, fortalecer la cadena de proveedores, impulsar la capacitación y el intercambio tecnológico en áreas como minería, producción y turismo, y afianzar la articulación entre instituciones, cámaras, federaciones y polos productivos de ambas jurisdicciones".

La minería en San Juan, una actividad en expansión. Gentileza Gobierno San Juan.La minería en San Juan, una actividad en expansión. Gentileza Gobierno San Juan.

Expo Minera

Expo San Juan Minera se define como la exposición "más federal y líder de la minería argentina". Se realiza desde 2006 y permite durante tres días, el encuentro de los diferentes actores que intervienen en la industria del sector para definir su agenda. Asisten proveedores, operadoras, gobierno, inversores privados y representantes de la comunidad.

Cada edición se propone "consolidar la muestra como espacio donde se toman decisiones, se establecen alianzas y se anticipan tendencias".

En esta ocasión, la muestra contará con 380 stand. Habrá representantes de más de 40 compañías con operación en la región, más de 500 empresas de servicio líderes en el sector proveedores, y presencia internacional a través de referentes de veinte países.

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