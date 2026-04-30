Estudio de una consultora

Pullaro se consolida en la valoración de gestión mientras crece la preocupación por ingresos y precios

Un estudio de la consultora GyC Comunicaciones muestra mejor imagen y gestión del gobernador que del presidente, en un contexto donde la principal angustia social es que el salario no alcanza. En ese escenario, la Casa Gris lanzó un plan de desendeudamiento para trabajadores privados y públicos.