Tecnología y prevención

Santa Fe lanzó una app para blindar a menores frente a apuestas ilegales y contenidos violentos

Con foco en la prevención de la ludopatía infantil, la violencia digital y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Santa Fe presentó una aplicación gratuita que permite a las familias controlar desde el origen el uso del celular y restringir el acceso a contenidos no autorizados.