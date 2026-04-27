En una decisión que busca dar respuesta a una problemática que crece en toda la provincia, el Gobierno de Santa Fe presentó este lunes una nueva aplicación gratuita destinada a prevenir el acceso de menores a plataformas de apuestas ilegales, contenidos violentos y sitios web no autorizados. La herramienta fue desarrollada en conjunto por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la Lotería de Santa Fe.
Santa Fe lanzó una app para blindar a menores frente a apuestas ilegales y contenidos violentos
Con foco en la prevención de la ludopatía infantil, la violencia digital y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Santa Fe presentó una aplicación gratuita que permite a las familias controlar desde el origen el uso del celular y restringir el acceso a contenidos no autorizados.
La presentación oficial se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, quienes remarcaron que la medida apunta a ofrecer una herramienta concreta a las familias frente a una preocupación que atraviesa a toda la comunidad.
Durante el acto, Di Lena advirtió que la ludopatía en menores dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en una realidad cotidiana. Recordó que, al asumir la gestión, uno de los primeros diagnósticos fue el crecimiento sostenido de las apuestas online entre adolescentes y la facilidad con la que los chicos acceden a plataformas ilegales desde sus propios teléfonos.
“Nos chocamos con esta realidad de frente”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó que la provincia ya logró el bloqueo judicial de 385 páginas clandestinas. Sin embargo, explicó que el problema persiste porque esos sitios cambian rápidamente de dominio y vuelven a operar casi de inmediato.
Según detalló, datos de UNICEF indicaron que durante el último año uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años apostó al menos una vez. A nivel local, agregó, relevamientos propios mostraron porcentajes aún más altos en determinadas ciudades santafesinas.
Un sistema pensado para anticiparse al riesgo
La principal novedad de la aplicación es que modifica por completo la lógica tradicional del control parental. En lugar de bloquear manualmente páginas o aplicaciones consideradas peligrosas, el sistema parte desde un esquema cerrado y seguro.
Es decir, el dispositivo del menor queda configurado para acceder únicamente a los contenidos previamente habilitados por sus padres o tutores. De esta manera, se evita que las familias tengan que identificar una por una las miles de páginas de apuestas, violencia o contenido adulto que circulan en internet.
Di Lena explicó que esa fue la clave del desarrollo tecnológico: “era imposible para un padre cargar todas las páginas que no quiere que su hijo vea”. Por eso, la app invierte el criterio: bloquea todo y habilita solo aquello que la familia considera adecuado.
La herramienta funciona a través de dos aplicaciones complementarias. Una está destinada a los adultos responsables, desde donde se administran permisos, perfiles y accesos; la otra transforma el teléfono del menor en un entorno protegido, sin posibilidad de utilizar navegadores externos o descargar aplicaciones por fuera de la autorización parental.
Pullaro: “Hoy nuestros hijos socializan en el barrio digital”
En uno de los pasajes centrales del anuncio, Pullaro vinculó el lanzamiento con el reciente episodio ocurrido en San Cristóbal, donde amenazas de tiroteo en una escuela generaron fuerte conmoción social.
El gobernador sostuvo que ese hecho terminó de acelerar la decisión política de avanzar con una herramienta que permitiera a los padres conocer mejor qué hacen sus hijos en internet, con quién interactúan y qué tipo de contenidos consumen.
“Antes nuestros hijos se encontraban en la canchita del barrio; hoy gran parte de esa socialización sucede frente al celular”, expresó, al introducir el concepto de “barrio digital”.
Para el mandatario, allí radica uno de los principales desafíos actuales: comprender que la vida social de niños y adolescentes transcurre en buena medida en plataformas, redes y videojuegos, y que el Estado debe acompañar a las familias con herramientas modernas.
Pullaro explicó que la aplicación parte de una base de 400 páginas web y 200 apps habilitadas, vinculadas a usos considerados seguros, aunque aclaró que cada familia podrá restringir aún más esos accesos o sumar nuevas autorizaciones según sus propios criterios.
“No se trata de prohibir la tecnología, sino de construir un entorno mucho más seguro”, enfatizó.
Una respuesta a una problemática que excede a Santa Fe
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la problemática no se limita a las apuestas ilegales. También busca prevenir la exposición a contenidos violentos, discursos de odio, sexualización temprana y situaciones de riesgo en redes sociales.
La expectativa oficial es que la aplicación llegue a los más de 900 mil estudiantes que integran el sistema educativo santafesino y a las familias de toda la provincia, con especial foco en la prevención temprana.
La herramienta ya puede descargarse de manera gratuita para Android y iOS y forma parte de una estrategia más amplia que incluirá campañas en escuelas, clubes e instituciones para promover el uso responsable de la tecnología.