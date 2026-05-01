Santa Fe se consolida como escenario central del debate logístico nacional, al albergar en Rosario el XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, un espacio estratégico en el que confluyeron actores públicos y privados para analizar el presente y el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Respaldo nacional al rol de Santa Fe en el futuro de la Hidrovía
En un encuentro realizado en Rosario, autoridades nacionales destacaron el trabajo conjunto con la provincia y ratificaron la importancia estratégica de la Hidrovía para la producción, la logística y el desarrollo regional.
En este marco, y en línea con la visión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia impulsó una agenda centrada en la articulación público-privada como herramienta clave para fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la competitividad y proyectar una hidrovía moderna, eficiente y acorde a los desafíos del siglo XXI.
El encuentro fue coordinado por el Instituto de Desarrollo Regional (DIR) y se enmarcó en las actividades conmemorativas por los 30 años de la entidad, reafirmando su rol como espacio de generación de conocimiento, articulación institucional y promoción del desarrollo territorial. Fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor; la secretaria de Transporte y Logística provincial, Mónica Alvarado; el subsecretario, Jorge Henn; el titular del DIR, Juan Carlos Venesia; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, y representantes de los cuatro puertos santafesinos.
Competitividad clave
El ministro Puccini destacó que “la competitividad de la Argentina se juega en el sistema portuario santafesino, y por eso la mirada que tenemos como Provincia de Santa Fe, la importancia que le dimos desde el minuto uno a lo que nos rodea, a estos 849 kilómetros de agua que tiene la provincia de Santa Fe. Ahí radica la importancia de la Hidrovía, de estos 1500 kilómetros que se quieren concesionar. Cada centímetro del agua hoy vale y vale más en la logística; por eso nos interesamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo portuario fluvial”.
“Tenemos una oportunidad histórica: transformar la Hidrovía en un motor de exportaciones, de agregado de valor y de desarrollo para todo el interior productivo. Porque la Hidrovía no es solo una obra de infraestructura, es una plataforma de desarrollo que debe integrar producción, puertos y logística con una mirada federal. Vemos oportunidades en esta hidrovía, primero como plataforma de exportación e importación, pero también como plataforma de exportación de valor agregado y para que nuestras economías regionales puedan exportar desde nuestros puertos”, agregó.
“Cuando el Gobierno nacional dijo que iba a llamar a licitación fuimos a Buenos Aires en búsqueda de las reuniones correspondientes para decir que esta provincia va a estar a disposición, como lo está haciendo. Esperamos que haya una concesión que genere desarrollo ya que vemos a la Hidrovía no como una obra, sino un desarrollo; y Santa Fe lo plantea desde ser un hub logístico”, concluyó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, valoró el trabajo del ministro provincial al afirmar que “es admirable el compromiso que tiene con su gente y con la gestión que lleva adelante este equipo de gobierno, encabezado por el gobernador y el ministro. A esta altura, después de dos años trabajando hombro a hombro con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, saben que cuentan con mi oficina. Hay un espacio especialmente dedicado a defender los intereses santafesinos”.