Actividad productiva

Zarpó un nuevo embarque de maíz y trigo desde el Puerto de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe concretó la salida de 8.000 toneladas de granos desde el Puerto capitalino, reafirmando al transporte fluvial como alternativa estratégica y sustentable para la producción provincial y enmarcando la operatoria en un trimestre de récord logístico.