El Puerto de Santa Fe volvió a ser escenario de la actividad productiva con la partida de un nuevo embarque de granos. La operación se llevó adelante el jueves con el remolcador R.E. Recoleta y las barcazas Parana Towage I y Flotar Cristina, que trasladaron un total de 8.000 toneladas hacia el puerto de San Lorenzo.
Zarpó un nuevo embarque de maíz y trigo desde el Puerto de Santa Fe
El Gobierno de Santa Fe concretó la salida de 8.000 toneladas de granos desde el Puerto capitalino, reafirmando al transporte fluvial como alternativa estratégica y sustentable para la producción provincial y enmarcando la operatoria en un trimestre de récord logístico.
La carga estuvo integrada por 6.500 toneladas de maíz de la Cooperativa San Justo y 1.500 toneladas de trigo de la Cooperativa Videla, en un esquema de trasbordo de cabotaje. Esta modalidad permitió abaratar costos y evitar la circulación de entre 250 y 300 camiones en las rutas provinciales.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló: “Este embarque es una muestra concreta de cómo Santa Fe se inserta en los corredores logísticos nacionales y fortalece su perfil exportador. Estamos acompañando a nuestras cooperativas y productores para que el esfuerzo de la cadena agroindustrial se traduzca en más competitividad y más oportunidades de crecimiento”.
La jornada ratifica la decisión de la gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro de apostar al transporte fluvial como alternativa estratégica para reducir costos, minimizar el impacto ambiental y consolidar al Puerto de Santa Fe como nodo logístico regional.
Autoridades provinciales remarcaron que este embarque es también un reflejo de la fuerza del cooperativismo santafesino y del potencial productivo de la provincia, que recupera protagonismo con la reactivación del puerto capitalino.
“Santa Fe es el corazón productivo del país y el Puerto de Santa Fe ofrece ventajas comparativas frente al transporte por rutas, lo que permite mejorar la competitividad de la producción local”, expresó el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn.
Balance de cargas y proyección
El embarque se suma a un trimestre histórico para la logística santafesina: entre enero y marzo de 2026, el sistema provincial movilizó más de 1,2 millones de toneladas en puertos y aeropuertos, con 860 operaciones registradas.
El Puerto de Santa Fe aportó 46.864 toneladas, con protagonismo de la terminal de agrograneles, mientras que Rosario superó el millón de toneladas y Villa Constitución alcanzó 81.975.
En este mismo período, se movilizaron un total de 51.220 toneladas de cereal (sorgo, maíz y trigo), de las cuales 30.225 toneladas fueron transportadas por vía terrestre y 20.995 toneladas por vía fluvial.
Dentro de este mes se prevé además el despacho fluvial de entre 6.000 y 8.000 toneladas adicionales, consolidando la tendencia de crecimiento y diversificación en las modalidades de transporte.
“Este desempeño confirma que la logística santafesina se ha convertido en una herramienta central para el desarrollo productivo y para la inserción de la economía provincial en el comercio exterior”, consideró Puccini.