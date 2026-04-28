Jornada en Santa Fe

TEDIND-X dejó una "caja de herramientas" para que los jóvenes construyan su futuro

La cuarta edición del encuentro organizado por UISF Joven, con acompañamiento del Gobierno provincial, reunió a estudiantes de escuelas técnicas para brindarles conocimientos de finanzas personales y valores elementales como la disciplina y el esfuerzo de parte de destacados referentes.