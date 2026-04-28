La cuarta edición del TEDIND-X dejó una caja de herramientas para los jóvenes que están a las puertas de terminar la secundaria. La jornada, organizada por la comisión Joven de la Unión Industrial de Santa Fe, se desarrolló este lunes en ATE Casa España y reunió a cientos de estudiantes bajo el eje "El futuro se entrena", con el objetivo de inspirar y tender puentes entre la educación, la industria y la producción.
TEDIND-X dejó una "caja de herramientas" para que los jóvenes construyan su futuro
La cuarta edición del encuentro organizado por UISF Joven, con acompañamiento del Gobierno provincial, reunió a estudiantes de escuelas técnicas para brindarles conocimientos de finanzas personales y valores elementales como la disciplina y el esfuerzo de parte de destacados referentes.
La propuesta incluyó un bloque dedicado a educación financiera, encabezado por el especialista en finanzas Nicolás Passini, y otro centrado en la constancia y el esfuerzo, con la campeona olímpica Paula "Peque" Pareto y el industrial santafesino Alejandro Taborda. En el espíritu de la organización, el mensaje no fue que el éxito está a la vuelta de la esquina, sino más bien lo contrario: que hay que construirlo, paso a paso, con método y disciplina.
“Es un orgullo para quienes comandamos la Unión Industrial tener un grupo joven con tanta pertenencia y tanto involucramiento en el trabajo en la educación técnica”, resumió Cristian Fiederer, presidente de la UISF, poniendo en palabras el corazón del evento: “Lo importante es transmitirle herramientas y dialogar sobre las experiencias para que se lleven una idea más completa de qué hacer cuando terminen la escuela”.
Fiederer destacó la convocatoria como sello del TEDIND-X: “Cada año que pasa necesitamos un lugar más grande, lo que habla de la importancia del tema”. En la misma línea, Alejandro Maglianesi, titular de la UISF Joven y uno de los mentores de la propuesta, señaló que el crecimiento del evento ya no se explica solo por la respuesta de las escuelas técnicas. “Lo que hemos notado en esta cuarta edición es que el público general, el ciudadano de pie, empezó a interesarse por participar”, dijo. “Hoy en día es la comunidad general la que quiere venir y participar”.
Desde el Ministerio de Educación de la provincia, la mirada estuvo puesta en el "hacer". Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación, destacó que la sinergia público-privada es la que permite que el estudiante pise suelo real antes de graduarse. "Entendemos que esa industria, esa empresa que abre las puertas, le permite al estudiante estar en una situación real con la que se va a encontrar en su emprendimiento si decide tenerlo o en un trabajo que consiga", explicó la funcionaria.
Por su parte, Santiago Rosenzvaig, director de Prácticas Educativas, planteó el desafío de la modernización de los entornos formativos. "Tenemos que poder achicar la brecha, el gap que existe entre el taller de la escuela y el taller de la industria. Tiene que haber tecnología, tiene que haber innovación. Esos estudiantes tienen que poder hacerse de las herramientas necesarias para que cuando pasan a una práctica profesionalizante, la distancia les sea cada vez más cercana", sostiene.
Cultura del esfuerzo
Durante los paneles y talleres, se abordaron temas vinculados a la cultura del esfuerzo, como la resiliencia, la colaboración, inserción laboral, importancia de fortalecer vínculos entre el mundo del trabajo y la comunidad educativa, transformación digital y financiera. Maglianesi lo explicó con una frase que funcionó casi como manifiesto: "Buscamos desmitificar esa idea que circula en redes de que el éxito se construye en 15 minutos. El verdadero aporte de valor, la construcción que realmente vale la pena, se construye con constancia y trabajo".
En ese sentido, la charla de Nicolás Passini buscó aportar herramientas para el ahorro y la toma de decisiones responsables, abordando por ejemplo el fenómeno de las apuestas online que se filtran en los recreos. "Creo que la parte de educación financiera es fundamental, el mensaje de la cultura, del hábito, el mensaje claro contra las apuestas. Eso creo que desde la estadística de la probabilidad, desde que se pierde, que nunca se gana, es un mensaje claro", enfatizó Fiederer al respecto y lo enlazó con el mundo productivo: “Nosotros lo llevamos a poder emprender, a tener hábitos de capacidad financiera para poder emprender”.
Maglianesi completó esa mirada entendiendo que el tiempo es el capital más valioso que poseen los jóvenes. "Empezar hoy a tener buenas conductas, sobre todo en esta parte financiera, permite construir una base estable para el día de mañana poder pensar en emprender algo y buscar cumplir algún sueño", explicó el presidente de la UISF Joven y subrató que ese es el espíritu que persigue el TEDIND-X: "Para nosotros lo importante es transmitirle esta búsqueda", subrayó.
Luego, en el segundo bloque, tuvo lugar un conversatorio entre Paula Pareto y Alejandro Taborda, buscando tender puentes entre el entrenamiento emocional y la pedagogía del esfuerzo. Explicaron los organizadores que la elección de estos oradores "tuvo como objetivo destacar que tanto una campeona olímpica como la ‘Peque’ y un empresario exitoso como ‘Ale’ tienen en común que no hicieron su camino por arte de magia, que no les pasó de un momento a otro, sino que lo construyeron a través de estas herramientas que son la constancia, el esfuerzo y el enfoque hacia objetivos claros".
Vinculación con arraigo
Una de las claves del TEDIND-X estuvo en la escena compartida entre educación, sector privado y Estado provincial. Piedrabuena recordó que desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro hubo un pedido explícito de trabajar articuladamente con las escuelas técnicas, aunque muchas de sus definiciones dependan de Nación. “Entendemos que esa industria, esa empresa que abre las puertas le permite al estudiante estar en una situación real con la que se va a encontrar en su emprendimiento si decide tener un emprendimiento o en un trabajo que consiga”, señaló la secretaria de Educación.
Rosenzvaig, por su parte, ordenó esa mirada en tres ejes concretos. Primero, fortalecer la vinculación entre lo público y lo privado. Segundo, equipar mejor los entornos formativos de las escuelas técnicas para achicar la distancia entre el taller escolar y el taller industrial. Y tercero, algo que parece menor pero no lo es: volver a poner a los jóvenes a dialogar entre ellos. “Hay que guardar un poco los teléfonos”, dijo, “y se tienen que poder mirar a los ojos, entrenar las capacidades del vínculo social, del vínculo de trabajo colectivo en grupo”.
Otra dimensión que emergió de la cuarta edición del TEDIND-X fue que el evento no solo apuntó a preparar para el trabajo, sino también a fortalecer el arraigo. Rosenzvaig puso esta definición como una de las claves: “La salida para muchos de los chicos del interior de nuestra provincia no está fuera, tiene que estar en su localidad”.
Fiederer también se apoyó en esta idea: “De este evento, que se hace con el apoyo del gobierno de la provincia, lo más importante es que los chicos se vayan con el mensaje de que se tienen que animar y nosotros poder ayudarlos, de que el futuro puede estar acá en Santa Fe, y que confiamos en que van a ser mucho mejores que nosotros".
El contexto no estuvo ausente del escenario complejo que atraviesa el sector industrial y el TEDIND-X buscó funcionar también como ámbito de proyección. “Estamos ante un modelo nacional que aspira solo a lo extractivo, que no pondera la ciencia y la tecnología, que afecta a la universidad y a la escuela técnica”, sostuvo Fiederer, pero alentó a que ese clima no desaliente a los jóvenes: “Santa Fe tiene un montón de ejemplos de que es viable, con una gran diferencia en el modelo productivo. Este evento es una muestra de que buscamos transmitir a los jóvenes que la salida es con la industria”.
El sector empresarial fue, a su vez, protagonista y patrocinador. Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de CCU Argentina, valoró el espacio de diálogo y capacitación. "Es importante mantener estas actividades que son de interacción y conocimiento. La convocatoria me ha sorprendido mucho y demuestra que hay un trabajo de verdad para que la cultura del trabajo y de la producción se extienda a las nuevas generaciones", afirma.
En tanto que Silvina Martínez, de Recursos Humanos de Sotic S.A., explicó que siguen apostando a estos encuentros porque "buscamos vínculos con las escuelas técnicas para desarrollar expertise en nuestro personal, motivando a una formación constante que les permita adaptarse mejor a las nuevas habilidades que el mercado especializa cada vez más rápido". Y detalló, en ese sentido, que "la empresa recibe a estudiantes en prácticas profesionalizantes, articuladas con el proceso de modernización tecnológica en el que viene invirtiendo, para formar perfiles cada vez más profesionalizados.