Hay proyectos que nacen en un aula, pero terminan impactando mucho más allá de las paredes de una escuela. En la Escuela Técnica N° 480 “Manuel Belgrano” de la ciudad de Santa Fe, un grupo de docentes y estudiantes decidió transformar el conocimiento en una herramienta concreta de inclusión.
La escuela técnica que construye oportunidades: crearon una bici inclusiva para personas con discapacidad
Un proyecto educativo y solidario desarrollado en Santa Fe dio origen a una bicicleta con silla de ruedas frontal que busca mejorar la movilidad de personas con discapacidad y promover la inclusión desde la escuela pública.
El resultado es una bicicleta adaptada con una silla de ruedas en la parte delantera. Un dispositivo pensado para personas con movilidad reducida, que permite trasladarlas de manera segura, accesible y sustentable. Pero detrás de ese desarrollo hay algo más profundo: una idea de educación que busca devolverle a la comunidad lo que se aprende en los talleres.
“Queríamos generar un proyecto institucional para retribuirle a la sociedad lo que hacemos acá”, explica Agustín Fabricio Bordiga, profesor de Educación Física de la institución.
La iniciativa no surgió de la nada. Bordiga ya había construido un prototipo de manera personal para ayudar a una niña que tenía dificultades para llegar a la escuela. Ese gesto individual se transformó luego en un proyecto colectivo que hoy involucra a toda la comunidad educativa.
Cuando el aula se convierte en solución
El proceso de construcción fue tan complejo como enriquecedor. Desde el diseño inicial hasta la fabricación de piezas, cada etapa implicó un desafío técnico y pedagógico.
“Lo más difícil es conseguir los materiales”, reconoce Bordiga. En un contexto económico adverso, sostener proyectos en escuelas públicas implica un esfuerzo adicional. Sin embargo, la mano de obra calificada —docentes y alumnos— se convierte en el principal capital.
A partir de un bosquejo inicial, el trabajo avanzó hacia el desarrollo de planos, cálculos estructurales y ensayos prácticos. “No es algo que compramos y armamos. Muchas piezas se fabricaron en la escuela”, detalla Juan Palacio, profesor de taller y licenciado en Educación.
Los estudiantes no solo participan en la parte práctica. También intervienen en el análisis teórico, evaluando esfuerzos, resistencia de materiales y condiciones de seguridad. Cada prueba se realiza dentro de la institución, donde docentes y alumnos testean el dispositivo para garantizar su funcionamiento.
El objetivo es claro: que cualquier persona pueda utilizarlo sin riesgos. Por eso, el diseño está sobredimensionado y preparado para soportar distintos pesos y condiciones de uso.
Aprender haciendo, ayudar transformando
Más allá del resultado final, el proyecto redefine la forma en que los estudiantes se vinculan con el aprendizaje. No se trata solo de cumplir con una currícula, sino de entender para qué sirve lo que se aprende.
“Los chicos ven los contenidos durante todo el año, pero cuando hacen algo que funciona y que pueden trasladar a la vida cotidiana, es otra cosa”, señala Bordiga.
La dimensión social es clave. El proyecto pone en el centro la inclusión, entendida no solo como integración dentro de la escuela, sino como la capacidad de generar soluciones para quienes están afuera.
Esa mirada también impacta en los estudiantes. Valentino Carducci, alumno de sexto año, resume la experiencia desde su lugar: “La satisfacción de poder ayudar a alguien que no tiene los medios para acceder a algo así es lo más importante”.
El trabajo se organiza de manera colaborativa entre distintos cursos y turnos. Alumnos de cuarto, quinto y sexto año participan según su disponibilidad, lo que convierte al proyecto en una verdadera construcción colectiva.
Un proyecto que mira al futuro
Lejos de quedarse en este primer desarrollo, el equipo ya piensa en nuevas mejoras. La idea es evolucionar el dispositivo hacia un modelo más avanzado, que incorpore asistencia eléctrica y mayor autonomía.
“El sueño es lograr una silla que se acople y desacople, y que también pueda moverse de forma eléctrica”, anticipa Bordiga.
Esa proyección combina dos ejes clave: inclusión y movilidad sustentable. Un desafío que, además de técnico, es educativo. Porque implica seguir formando estudiantes capaces de pensar soluciones innovadoras a problemas reales.
Para los docentes, el impacto trasciende lo material. “Verla rodar en la calle sería un orgullo enorme”, afirma Palacio. No solo por el resultado, sino por el proceso que lo hizo posible.
En tiempos donde muchas veces se cuestiona el sentido de la educación técnica, experiencias como esta muestran su potencia. Cuando el conocimiento se conecta con la realidad, el aprendizaje deja de ser abstracto y se convierte en transformación.