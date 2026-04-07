La comunidad educativa del Instituto Superior Particular Incorporado N° 9233 de Santa Fe inauguró el pasado 23 de marzo un nuevo ámbito de trabajo para sus estudiantes de Diseño de Indumentaria. Aunque inicialmente fue presentado como un espacio de costura, desde la coordinación remarcan que su alcance es mucho más amplio.
El IES inauguró su Espacio de Indumentaria: un taller clave para que estudiantes diseñen y produzcan sus propias prendas
El Instituto Superior de Estudios Superiores de Santa Fe puso en marcha un nuevo espacio. La iniciativa apunta a fortalecer la formación práctica y responde al crecimiento sostenido de la matrícula y a una demanda concreta del sector.
“La idea es que no sea solo un lugar donde se cose, sino un espacio donde se proyecta, se idea y se materializan los diseños”, explicó la coordinadora de la carrera, la Lic. Lucila Testi.
El taller está equipado con mesas de corte, herramientas técnicas y un conjunto de máquinas de coser —alrededor de 15 en total, incluida una overlock— que permiten a los alumnos desarrollar todas las etapas de sus proyectos, desde la concepción hasta el prototipo final.
Del diseño a la prenda terminada
Uno de los principales objetivos del nuevo espacio es evitar que los estudiantes deban tercerizar la confección de sus trabajos, una práctica habitual ante la falta de equipamiento. “Muchas veces los alumnos tenían que enviar sus diseños a otros lugares para que los confeccionen. En ese proceso se pierde una parte fundamental del aprendizaje. Como creadores, necesitan conocer todas las etapas”, sostuvo Testi.
El espacio será utilizado por estudiantes de primero a tercer año en materias como Diseño y Práctica Proyectual, Producción y Moldería. Para ello, la institución reorganizó los horarios académicos con el fin de garantizar el acceso de todos los cursos.
Crecimiento sostenido y nueva demanda
La creación del taller responde, en gran parte, al crecimiento que tuvo la carrera en los últimos años. Según detallaron desde la coordinación, la matrícula pasó de unos 25 o 30 alumnos a más de 60, con dos comisiones completas.
“Ese crecimiento nos hizo ver la necesidad de contar con un espacio propio. Hoy tenemos grupos de más de 30 estudiantes trabajando en simultáneo”, indicaron.
Este aumento no solo evidencia el interés por la disciplina, sino también la necesidad de adaptar la infraestructura educativa a las demandas actuales de la industria de la moda.
Un logro colectivo
El proyecto se concretó gracias al trabajo conjunto entre la institución, docentes y estudiantes. Parte de la inversión provino de fondos generados en desfiles organizados por la carrera, sumado al acompañamiento de las autoridades.
“Arrancamos sin máquinas de coser y fuimos creciendo de a poco. Ver hoy este espacio concretado es muy emocionante. Es un sueño que no pensábamos que se iba a poder lograr”, expresó Testi. El impacto entre los estudiantes fue inmediato. “Están fascinados. Incluso los egresados nos escribieron para felicitarnos”, agregó.
Proyección a la comunidad
Además del uso académico, el espacio tendrá una apertura hacia la comunidad. La institución prevé lanzar, en los próximos meses, cursos de formación profesional con certificación oficial.
“Queremos que también sea un espacio abierto, donde se puedan dictar cursos y generar nuevas oportunidades de formación”, adelantó la coordinadora.
Más recursos para una formación integral
La inauguración del Espacio de Indumentaria se suma a la reciente puesta en funcionamiento de la Sala de Informática del instituto, otro recurso clave para la formación tecnológica de los estudiantes. Con estas iniciativas, el IES busca consolidar una propuesta educativa que combine teoría, práctica e innovación, preparando a los futuros diseñadores para un mercado laboral cada vez más exigente.
La apertura de este taller no sólo marca un avance en infraestructura, sino también en la calidad educativa. En un contexto de crecimiento sostenido, el Espacio de Indumentaria se posiciona como una herramienta central para que los estudiantes puedan crear, experimentar y profesionalizar su formación.