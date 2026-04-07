Educación y moda

El IES inauguró su Espacio de Indumentaria: un taller clave para que estudiantes diseñen y produzcan sus propias prendas

El Instituto Superior de Estudios Superiores de Santa Fe puso en marcha un nuevo espacio. La iniciativa apunta a fortalecer la formación práctica y responde al crecimiento sostenido de la matrícula y a una demanda concreta del sector.