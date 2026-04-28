Semana de paro universitario

Tarabella cuestionó la intimación de Nación y dijo que “no hay voluntad de solucionar el conflicto"

La rectora de la UNL expresó que la nota enviada por el Gobierno nacional "sorprende" porque "no es común" que suceda. El Ejecutivo les pide a las universidades garantizar la continuidad pedagógica y recuperar los días perdidos.