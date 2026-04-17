El CIN advierte sobre una nueva marcha

Nación fue a la Corte Suprema para evitar la aplicación de ley de la financiamiento universitario

"Si no conmueve el estado de derecho, que conmueva la voz del pueblo", subrayó Franco Bartolacci, presidente del CIN, ante la nueva decisión del Ejecutivo nacional. El organismo envió una carta a Pettovello. Y advierte sobre una nueva marcha para mayo.