El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario sumó este viernes un nuevo capítulo: el Poder Ejecutivo nacional decidió llevar la disputa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso extraordinario para frenar la aplicación de la norma -según publicó el diario La Nación-, mientras desde el sistema universitario siguen presionando para que se cumpla la ley y el fallo judicial vigentes.
Nación fue a la Corte Suprema para evitar la aplicación de ley de la financiamiento universitario
"Si no conmueve el estado de derecho, que conmueva la voz del pueblo", subrayó Franco Bartolacci, presidente del CIN, ante la nueva decisión del Ejecutivo nacional. El organismo envió una carta a Pettovello. Y advierte sobre una nueva marcha para mayo.
En ese contexto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, sostuvo en declaraciones a El Litoral que la decisión oficial de recurrir al máximo tribunal "era previsible", pero advirtió que no modifica las obligaciones del Gobierno.
"Hay que aclarar y afirmar que la decisión de recurrir a la Corte no exime al Gobierno de su responsabilidad de aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento tal como dispuso la Justicia", remarcó. Y añadió: "Desde que fue notificado administrativamente del fallo (de la Cámara Nacional de Apelaciones), el Gobierno está obligado a aplicar esos dos artículos, independientemente de que intente ahora recurrir a la Corte Suprema".
Esos puntos refieren a la recomposición salarial docente y no docente, y a la actualización de las becas estudiantiles, considerados urgentes por el sector. El plazo límite para comenzar con el envío de los fondos era hasta este viernes, a las 9.30 horas, por lo que ya se encontraría en vigor la obligatoriedad de las transferencias.
Un conflicto que escala
La ley, sancionada en 2025, continúa vigente pero judicializada. Una medida cautelar ordenó al Estado actualizar salarios docentes y partidas universitarias, pero el Ejecutivo viene resistiendo su implementación y ahora busca que el máximo tribunal suspenda esa obligación.
En su presentación, el Gobierno argumentó que cumplir con la norma generaría un "colapso financiero" y afectaría el funcionamiento del Estado, al requerir una reasignación masiva de recursos. También cuestionó las decisiones judiciales previas.
Desde el CIN aseguran que, mientras se prolonga la disputa judicial, la ley no se está ejecutando y la situación del sistema se agrava. En esa línea, Bartolacci confirmó que ya notificaron a la Justicia el incumplimiento del fallo.
"Lo que hemos hecho fue presentar un escrito notificando el incumplimiento del Poder Ejecutivo nacional. También exigimos a la ministra Sandra Pettovello que convoque inmediatamente a la paritaria nacional, que hace más de un año y medio no funciona, y que aplique sin más dilaciones los artículos 5 y 6", detalló.
El trasfondo es crítico: según datos del propio CIN dados a conocer en un comunicado del 16 de abril, "las transferencias a las universidades cayeron más de 45% desde 2023, lo que impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema".
¿Nueva marcha?
Las universidades anticipan que "si no hay soluciones, vamos a nueva manifestación nacional en mayo para que la sociedad argentina se exprese en defensa de la universidad pública", adelantó Bartolacci.
Y cerró con una definición contundente: "Entendemos que, si no conmueven las gestiones que hacemos, si no conmueve una ley aprobada con tanta legitimidad, si no conmueve un fallo judicial que ordena su cumplimiento, en definitiva si no conmueve el Estado de derecho, que sea la voz del pueblo de la Nación la que logre promover a las autoridades nacionales".
Cabe destacar que el pasado miércoles, en las universidades de todo el país se realizó la jornada "La universidad no se apaga", que incluyó 24 horas de propuestas académicas, científicas, culturales y de extensión. En Santa Fe, hubo actividades en la UNL con un abrazo simbólico que se transformó en una conferencia de prensa, y por la noche se realizaron clases abiertas, charlas, muestras de producciones académicas, música. En la UTN Santa Fe también hubo declaraciones y clases abiertas.