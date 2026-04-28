Pensar con inteligencia artificial, sin renunciar a la responsabilidad de habitar

La inteliegencia artificial introduce una tensión inédita que obliga a replantear, con mayor rigor que nunca, qué significa proyectar en un contexto donde la generación de alternativas ya no depende exclusivamente del esfuerzo humano: puede ser delegada -al menos en parte- a sistemas capaces de producir, en cuestión de segundos, una cantidad de opciones que antes requerían semanas de trabajo.