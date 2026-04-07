"Diseñar con la naturaleza es reconocer que la ciudad también es un ecosistema"
De la ciudad gris a la ciudad verde
Con su mirada, el autor plantea la transformación ecológica de las ciudades como condición para la vida urbana del siglo XXI. La urbanización desmedida y la ausencia de espacios verdes han transformado las ciudades en entornos hostiles, donde el calor y la contaminación prevalecen.
Ian McHarg
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Hay días de verano en que la ciudad parece haberse vuelto mineral. El aire vibra sobre el asfalto, el hormigón devuelve el calor como un espejo opaco y caminar unas pocas cuadras se convierte en una experiencia de resistencia física. Las veredas, desnudas de árboles, dejan al peatón expuesto a un sol que no encuentra obstáculos.
En esas horas la ciudad revela algo más que una incomodidad climática: expone una forma de pensar el espacio urbano. La ciudad gris no es simplemente una ciudad sin árboles. Es el resultado de una idea histórica según la cual la naturaleza debía ser reemplazada por superficies artificiales.
Durante buena parte del siglo XX, el progreso urbano fue asociado con la expansión del hormigón, la velocidad del automóvil y la impermeabilización del suelo. Las avenidas se ensancharon, los estacionamientos se multiplicaron y el espacio público comenzó a organizarse alrededor de la circulación vehicular más que de la experiencia humana.
El verde urbano, cuando aparecía, era tratado como un elemento decorativo. Un jardín aislado, una plaza ocasional, una alineación de árboles concebida más como ornamento que como infraestructura. Sin embargo, la experiencia contemporánea ha comenzado a demostrar los límites de ese modelo.
Las ciudades excesivamente mineralizadas sufren temperaturas más altas, registran mayores niveles de contaminación atmosférica y presentan dificultades crecientes para gestionar el agua de lluvia. Cuando el suelo urbano se cubre de asfalto y hormigón pierde una de sus funciones ecológicas más elementales: absorber, filtrar y regular los ciclos naturales.
Este fenómeno, ampliamente estudiado por la ciencia urbana, es conocido como "isla de calor". Las superficies minerales acumulan energía térmica durante el día y la liberan lentamente durante la noche, impidiendo que la ciudad se enfríe de manera natural.
La consecuencia es una experiencia urbana cada vez más hostil: veranos más largos, mayor consumo energético y un deterioro progresivo del confort ambiental. Un ejemplo paradigmático de esta condición puede observarse en Phoenix. Allí la expansión urbana, basada en grandes superficies asfaltadas y baja cobertura arbórea, ha producido uno de los fenómenos de "isla de calor" más intensos del mundo.
Durante el verano las temperaturas urbanas superan con facilidad los cuarenta grados y la diferencia térmica entre zonas vegetadas y sectores densamente pavimentados puede alcanzar varios grados.
Singapur y Copenhague
Otro caso ilustrativo es Lagos (Nigeria), una de las megaciudades de crecimiento más acelerado del planeta. La expansión urbana, impulsada por fuertes presiones demográficas, ha generado extensas áreas densamente construidas con escaso espacio público verde. En estos contextos la ciudad se vuelve un territorio donde la infraestructura mineral crece más rápido que la capacidad ecológica del paisaje urbano.
Frente a este escenario comienza a emerger una nueva comprensión del fenómeno urbano. Urbanistas, ecólogos y planificadores coinciden en que la naturaleza no puede seguir siendo tratada como un elemento accesorio. La vegetación, el agua y el suelo permeable deben ser comprendidos como infraestructura urbana fundamental.
Esta perspectiva fue anticipada tempranamente por el paisajista Frederick Law Olmsted, quien concebía los parques urbanos como auténticos sistemas de salud pública. Él comprendía que la presencia de naturaleza dentro de la ciudad no solo producía belleza, sino también bienestar físico y psicológico. Hoy la investigación científica confirma la intuición de Olmsted.
Los árboles urbanos reducen la temperatura del aire, filtran partículas contaminantes y contribuyen a mejorar la calidad del espacio público. Pero además introducen algo más difícil de medir: una forma de equilibrio entre el ambiente construido y la vida cotidiana. Caminar por una calle arbolada no es lo mismo que atravesar un corredor de hormigón.
La sombra modifica la percepción térmica, suaviza el paisaje urbano y crea condiciones más amables para la permanencia. Allí donde aparece el verde, la ciudad recupera una escala más humana. Algunas ciudades han comprendido este cambio de paradigma y han comenzado a reorganizar su planificación urbana en torno a la naturaleza.
Un caso emblemático es Singapur, donde la estrategia conocida como City in a Garden ha integrado vegetación, parques y corredores ecológicos dentro de la estructura urbana. La planificación de Singapur no considera el verde como decoración, sino como parte integral de la infraestructura territorial.
Algo similar ocurre en Copenhague. Allí la planificación urbana ha incorporado parques, canales, árboles y espacios públicos como elementos centrales del paisaje urbano. El resultado es una ciudad donde la movilidad sostenible, la infraestructura verde y la calidad ambiental se combinan para producir un entorno urbano notablemente equilibrado.
Ejemplos más cercanos
En América Latina este debate adquiere una dimensión particular. Muchas ciudades de la región crecieron rápidamente durante el siglo pasado bajo modelos de urbanización poco sensibles al paisaje natural. Un caso representativo es Lima, cuya expansión urbana en un contexto desértico ha generado una de las proporciones de áreas verdes por habitante más bajas del continente.
Sin embargo, el continente también ofrece ejemplos de transformación urbana. En Medellín, la creación de corredores verdes urbanos permitió introducir vegetación en avenidas densamente transitadas, reduciendo la temperatura del aire y mejorando la calidad del espacio público. Esos corredores funcionan como sistemas ecológicos que conectan barrios, parques y avenidas mediante vegetación continua.
Se trata de ejemplos que muestran que la diferencia entre ciudad gris y ciudad verde no depende exclusivamente del clima o de la geografía. Depende, sobre todo, de las decisiones culturales que orientan la planificación urbana. Durante décadas se pensó que el progreso urbano consistía en sustituir la naturaleza por infraestructura artificial.
Hoy comienza a comprenderse que la verdadera inteligencia urbana consiste en integrar ambos sistemas. Las ciudades más avanzadas del siglo XXI no compiten por construir más hormigón, sino por desarrollar mejores estrategias de resiliencia ambiental.
En ese contexto el árbol urbano aparece como una de las infraestructuras más simples y al mismo tiempo más poderosas. Un árbol no solo produce sombra. Regula la temperatura, absorbe dióxido de carbono, retiene agua de lluvia y crea microhábitats para la biodiversidad urbana. Pero quizá su valor más profundo sea otro.
Los árboles devuelven a la ciudad algo que la urbanización mineralizada suele olvidar: la experiencia del tiempo natural. La sombra que cambia durante el día, el sonido del viento en las hojas, el ritmo de las estaciones. Elementos aparentemente simples que transforman la percepción del espacio urbano.
El futuro de las ciudades probablemente se definirá en esa tensión entre dos modelos. Por un lado, la persistencia de la ciudad gris, dominada por superficies minerales y lógicas de expansión acelerada. Por otro, la emergencia de una ciudad que aprende a integrar naturaleza, infraestructura y vida cotidiana. El paso de la ciudad gris a la ciudad verde no será inmediato ni automático.
Requiere planificación, decisiones políticas y una transformación cultural que reconozca el valor del paisaje urbano. Pero la dirección parece clara. Las ciudades del siglo XXI deberán aprender algo que durante mucho tiempo olvidaron: que el suelo respira, que los árboles enfrían el aire y que la naturaleza no es un lujo urbano.
Es una condición para que la ciudad siga siendo habitable. Porque una ciudad sin verde no es solo una ciudad estéticamente pobre, es una ciudad que ha olvidado las condiciones básicas de la vida.