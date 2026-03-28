Con la serenidad que concede el paso del tiempo, evoco la figura de aquel hombre que la ciudad insistió en llamar "el gran impostor". Lo recuerdo caminando con paso discreto por calles que, en parte, él mismo había imaginado. Tenía esa mirada clara que suele acompañar a quienes viven demasiado tiempo dentro de sus pensamientos. Una tarde lo observé avanzar con un cuaderno bajo el brazo.
De él sobresalía una pluma, como si aquello no fuera solo un instrumento de escritura sino una promesa todavía en germen. En ese cuaderno convivían planos y frases sueltas, nombres de filósofos y notas breves sobre ciudades que quizás nunca visitaría. Era su manera de habitar el mundo: pensar mientras dibujaba, escribir mientras proyectaba. Su estudio estaba al final de una calle arbolada.
Desde la vereda podían verse estanterías repletas de libros y grandes mesas cubiertas de planos. Pero si uno se detenía un instante más, descubría algo que a muchos incomodaba: en los márgenes de los planos aparecían citas, versos, preguntas. Como si la arquitectura necesitara respirar a través del pensamiento.
Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. La ciudad - tan segura siempre de sus categorías - decidió llamarlo impostor. Decían que escribía demasiado para ser arquitecto. Que hablaba de filosofía cuando se discutían edificios. Que se preocupaba por la vida de quienes habitarían sus obras, como si ese tipo de preguntas no perteneciera al oficio. Pero la supuesta impostura nacía de un malentendido.
Había estudiado con rigor el cálculo, había aprendido la disciplina del dibujo y el equilibrio de las proporciones. Conocía las tradiciones arquitectónicas con la devoción de quien reconoce en ellas una herencia cultural. Sin embargo, cuando proyectaba un edificio se hacía siempre una pregunta más incómoda: qué responsabilidad tenía frente a quienes vivirían dentro de esos muros.
"Todo espacio es un acto de amor", solía decir. Tal vez allí comenzaba la sospecha. Porque las ciudades prefieren los límites claros. Prefieren a los arquitectos que dibujan, a los filósofos que escriben y a los poetas que se resignan a hablar en silencio. Cuando alguien intenta cruzar esas fronteras, surge una inquietud difícil de nombrar.
Las críticas no tardaron en aparecer. Arquitectos que defendían la pureza de la disciplina. Filósofos que lo acusaban de intrusismo. Incluso algunos críticos literarios cuestionaban su estilo por no ajustarse a las convenciones del género.
Era un coro severo. Pero él nunca respondió. Prefería refugiarse en su biblioteca o discutir con sus estudiantes alrededor de una mesa cubierta de libros abiertos. A veces caminaba hasta la pequeña plaza cercana, donde los niños jugaban bajo la sombra de un edificio que llevaba su firma.
Allí conversaba con ellos con una naturalidad que desarmaba cualquier solemnidad. Sabía, quizás, que el futuro de la ciudad estaba más cerca de esas voces jóvenes que de las discusiones académicas. El conflicto estalló definitivamente cuando el consejo municipal lo convocó para diseñar el nuevo centro cultural.
La propuesta buscaba integrar las ruinas de un antiguo almacén con una biblioteca abierta hacia el río y una serie de salas destinadas a encuentros públicos. En sus planos el agua y la luz ocupaban un lugar central. No se trataba solo de un edificio: era un espacio pensado para que la palabra circulara.
Pero durante la audiencia pública comenzaron las objeciones. Algunos ciudadanos denunciaron que el proyecto era demasiado moderno, demasiado influenciado por teorías extranjeras. Otros afirmaron que aquel hombre no era un verdadero arquitecto. Que se escondía detrás de la filosofía para evitar las responsabilidades técnicas.
La palabra impostor volvió a resonar. Yo estaba allí ese día. Lo vi subir lentamente al podio. Parecía cansado, como si cada acusación hubiese añadido un pequeño peso invisible sobre sus hombros. Respiró hondo y, en lugar de defender su proyecto, comenzó a contar un recuerdo.
De niño -dijo- solía acostarse en el piso de la casa familiar y mirar las vigas del techo. Imaginaba que eran los brazos de su padre sosteniendo el mundo mientras él soñaba con edificios imposibles.
Habló luego de su madre, maestra de escuela, que le enseñó a escribir sus primeras palabras con la misma paciencia con la que más tarde aprendería a trazar planos. Recordó también a un profesor universitario que una vez le exigió elegir entre la poesía y la arquitectura, porque ambas juntas constituían una impostura.
"Ese día comprendí algo", dijo… "Si para ejercer un oficio debo renunciar a una parte de mí, entonces el problema no es el oficio. Es el mundo". Luego habló de los edificios como si fueran organismos vivos. Dijo que una pared puede ser refugio y metáfora al mismo tiempo. Que un poema puede sostener una estructura moral del mismo modo que una columna sostiene un techo.
Mientras hablaba, el murmullo de la sala comenzó a apagarse. Su discurso no intentaba convencer a nadie. Solo buscaba explicar que no hay impostura en mirar el mundo desde más de un lugar. "Quien se conforma con una sola mirada", dijo finalmente, "corre el riesgo de desertar de sí mismo".
Los días posteriores fueron agitados. Algunos periódicos continuaron atacándolo. Otros comenzaron a llamarlo visionario. Pero algo había cambiado. Los jóvenes empezaron a acercarse a su estudio sin temor. Se sentaban en la escalera con libros prestados por él y discutían sobre arquitectura, filosofía y literatura como si todas esas cosas pertenecieran a una misma conversación.
Una tarde escuché a una estudiante preguntarle:
- Profesor,... ¿cree que podríamos diseñar un espacio donde nadie se sienta extranjero?
Él sonrió. Y en esa sonrisa parecía haber una respuesta. El centro cultural finalmente se construyó. Con el tiempo se convirtió en uno de los lugares más vivos de la ciudad. La biblioteca que mira al río fue bautizada con el nombre de un poeta local. Las salas se llenaron de talleres, debates y encuentros inesperados.
Hoy, cuando camino por sus pasillos, escucho a los visitantes admirar la obra. "Qué visión tenía el arquitecto", dicen algunos. Nadie recuerda ya el antiguo insulto. Solo queda una pequeña placa en la entrada. No menciona títulos ni honores. Apenas un nombre y una frase grabada en piedra: "Construir, pensar, escribir: actos de un mismo amor".
A veces me detengo frente a esas palabras y sonrío con una mezcla de ternura y pudor. Porque con los años comprendí algo que la ciudad tardó demasiado en aprender. No era un impostor. Era simplemente un hombre que se negó a mutilarse para encajar en una sola definición.
Y quizás por eso -pienso ahora- las ciudades suelen desconfiar de quienes se atreven a pensar más allá de los límites que ellas mismas se imponen.