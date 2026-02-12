Recuerdos de la escuela

La historia de Adela

A través de gestos simples y un compromiso inquebrantable, Adela deja una huella imborrable en la comunidad, enseñando valores que trascienden generaciones. Con su voz clara y mirada firme, logra que la escuela sea un refugio de aprendizaje y esperanza para tres hermanitos de un barrio humilde.