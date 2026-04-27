A veces no es una gran tristeza. No es una catástrofe ni una pérdida inmensa. Es apenas un nudo en el pecho. Pero asfixia. Y uno no entiende por qué. Porque no hay un motivo claro, ni una herida reciente, ni una angustia que pueda nombrarse. Y sin embargo está ahí, como un puño en medio del alma, apretando lento.
Del nudo a la brisa
El texto explora cómo pequeñas insatisfacciones cotidianas pueden generar una opresión interna, y resalta la importancia de encontrar belleza en lo simple para superarlas.
Tal vez sea eso: la suma callada de tantos pequeños desencuentros. La rutina que desgasta sin romper. Los abrazos a medias. Los silencios que pesan más que una discusión. Las ganas de decir "te necesito" y no saber cómo. El espejo que devuelve una cara cada vez más cansada. El corazón que, sin dejar de latir, envejece un poco cada día.
Pero algo en mí -tal vez la parte que aún recuerda el azul del cielo o el aroma tibio de un jazmín- no quiere quedarse ahí. Algo se rebela. Algo pequeño pero terco. Algo que dice: todavía no. Todavía hay belleza. Todavía hay risa. Todavía hay cuerpos que se abrazan, aun torpemente. Todavía hay una brisa que llega sin que nadie la llame, y es tan dulce, tan viva, tan real que uno quisiera inhalarla hasta el fondo, y quedarse a vivir allí adentro.
Así que no. No me resigno. No me dejo marchitar. Quiero aferrarme al milagro de cada latido. Quiero saborear cada bocanada de aire como si fuera un brindis. Quiero mirar con ternura a este cuerpo que ha aguantado tanto. Y caminar despacio, sí, pero con la frente alta, como quien sabe que la esperanza no es ingenuidad, sino una forma profunda de coraje.