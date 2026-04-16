Crónica de una presencia que se rompió por dentro

"Agustino se quedó quieto. El sillón crujió apenas, como si aprobara el silencio.Y ahí, por primera vez en años, se permitió llorar sin razón concreta. No por ella. No por él. Por algo más profundo: por lo que nunca supieron ser juntos. Al otro lado de la ventana, en la noche callada, una figura apenas perceptible lo observaba".