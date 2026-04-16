¿Quién es Agustino Salvatore? Tal vez un nombre. Tal vez un eco, un hombre que perdió algo y no supo cómo llamarlo. Alguien que amó, que se quedó, pero que no fue visto. Un testigo de su propio derrumbe. Esta es su historia, contada no con certezas, sino con fragmentos. Un cuento para los que se rompen sin hacer ruido. Y que, aun así, intentan -a veces en silencio- seguir estando del lado de la vida.
Crónica de una presencia que se rompió por dentro
En un viaje de autodescubrimiento, Agustino encuentra un papel olvidado que destapa verdades ocultas sobre el amor y la partida, guiado por un enigmático observador.
Sillón de nadie
Agustino Salvatore tenía una costumbre que no figuraba en ningún libro de autoayuda: cada noche volvía al mismo sillón, con la misma taza fría, y se sentaba como si aún alguien más estuviera ahí. El sillón era amplio, gastado en los bordes, con ese hundimiento característico del lado izquierdo que solo se consigue después de mucho compartir.
Ya no quedaba perfume en el aire. Ni rastros. Ni migas. Ni notas escritas en apuros. Pero Agustino volvía igual. Como quien visita una tumba, pero sin flores ni epitafio. En la casa, cada objeto parecía estar en su sitio. Nada fuera de lugar, salvo el alma.
Las paredes no susurraban, pero si uno se concentraba, podía casi oír una risa lejana, el roce de una camisa al abrazar, el tintinear de un cubierto mal dejado sobre la mesa. Esa noche -la de este cuento- fue distinta. No porque algo importante sucediera. Sino porque él escuchó algo dentro de sí. Un murmullo primero.
Luego, una frase que parecía no ser suya: "Te necesito… pero no vuelvas si no querés". Fue como oír un pensamiento que no se había formulado. Como si otra voz, vieja, dormida, le hablara desde un rincón sellado de su cuerpo. Agustino se quedó quieto. El sillón crujió apenas, como si aprobara el silencio.
Y ahí, por primera vez en años, se permitió llorar sin razón concreta. No por ella. No por él. Por algo más profundo: por lo que nunca supieron ser juntos. Al otro lado de la ventana, en la noche callada, una figura apenas perceptible lo observaba.
Desde el ángulo de la farola rota, un hombre delgado, con sombrero, con ojos de vidrio opaco, seguía cada gesto, cada pausa, cada silencio de Agustino. No se movía. No golpeaba. No existía del todo. Pero estaba.
El Hombre del Sombrero
No tenía nombre. O si lo tuvo, lo había olvidado con el tiempo. Tampoco tenía un propósito claro. Solo observaba. Sin juicio. Sin consuelo. Sin pertenencia. Había aprendido que no todos los dolores buscan alivio. Algunos solo quieren un testigo mudo. Un testigo que no explique nada. Que solo esté.
Y eso era él. Una sombra quieta detrás del vidrio sucio. Un espía sin motivo, sin redención. Una presencia que no perturba, pero tampoco salva. Adentro, Agustino había comenzado a hablarse.
- No sé cuánto más voy a seguir esperando algo que no sé qué es… (murmuró con voz tan baja que ni el aire la escuchó).
¿Será que uno aprende a vivir así? Sin ruido. Sin respuesta. Solo con la fe de que el otro haya sido feliz… aunque lejos. Se levantó. Caminó al espejo. Se miró como si buscara a alguien más en su rostro. El Hombre del Sombrero se movió apenas. Una sombra que se afina. Pero no entró. Agustino se habló otra vez:
- Estoy harto de hacerme el fuerte. De decir 'está todo bien' cuando no lo está. Estoy harto de que me digan que el tiempo cura. No es cierto. El tiempo solo afila el vacío.
Y entonces, por primera vez en años, sonrió. No porque algo hubiera mejorado. Sino porque se descubrió vivo en esa frase. Vivo de verdad. Como quien sangra y se da cuenta de que aún tiene sangre.
El Hombre del Sombrero se quedó un rato más, hasta que Agustino se apagó en la cama, con una manta prestada por la memoria, y un corazón que latía despacio, como quien no quiere molestar.
Antes de irse, el Hombre pensó algo. Pensó, pero no dijo. Porque sabía que las palabras, si no se piden, son violencia. Sin embargo, si alguien hubiera podido leer su mente de sombra, habría encontrado esta frase: "El dolor necesita espacio, no soluciones". Y eso fue todo.
El papel sin dueño
La mañana tenía un gris indolente, como esas sábanas que se secan a la sombra. Sin embargo, Agustino decidió salir. No tenía adónde ir. No iba hacia algo: iba desde algo. Desde el encierro sin cerradura. Desde esa rutina donde el café no se enfría, porque nunca se calienta. Se puso un abrigo largo, innecesario para el clima. Una bufanda que olía a un invierno más viejo que el actual. Y salió.
El barrio seguía igual. Demasiado igual. Las veredas tenían las mismas grietas, el quiosquero la misma cara, y los pájaros, la misma libertad inútil. Agustino caminó sin apuro. Se detuvo en una esquina, como si esperara una revelación. Pero no vino nadie. Solo el viento, con sus noticias sin idioma.
Entonces entró en una librería vieja. Un impulso. O un reflejo. Esos lugares donde los libros ya no tienen dueño, sino pasado. El olor a papel húmedo y tinta oxidada le pareció un bálsamo. Como si ahí aún vivieran los que no supieron decir adiós. Miró estanterías con indiferencia fingida. Tocó lomos como quien acaricia ruinas.
Y entonces, entre dos volúmenes sin título, encontró un papel suelto. Una hoja amarillenta, doblada en cuatro, que alguien había dejado olvidada entre las páginas de un libro de poemas. No tenía firma. Tampoco fecha. Solo una frase manuscrita, casi temblorosa:
"Me hubiera gustado quedarme. Pero algo en mí siempre quiere irse antes"
Agustino la leyó tres veces. La primera con sorpresa. La segunda con reconocimiento. La tercera con el alma abierta. La guardó en el bolsillo como quien guarda una prueba, aunque no sepa de qué crimen. El Hombre del Sombrero lo observaba desde la vereda de enfrente. Apoyado en un farol, inmóvil. Pasaba desapercibido.
Era solo una figura más entre otras. Una silueta que el mundo no registra. Pero él sí veía. Veía cada gesto. Cada detención. Cada lágrima que no cayó. Agustino salió con el papel en la mano cerrada. Caminó unas cuadras más. Se sentó en un banco de plaza. Lo volvió a leer, en voz baja, como quien conjura un conjuro al revés.
"Me hubiera gustado quedarme. Pero algo en mí siempre quiere irse antes"
Y ahí comprendió. Esa frase no la había escrito ella. Ni él. Ni nadie que conociera. Esa frase la había escrito la vida. Porque lo que más lo había herido no era su partida, sino que ella ya no estaba allí mucho antes de irse. Y él, ciego de amor o de fe, nunca quiso verlo. Se quedó un rato más. No supo si sintió alivio o vértigo. Solo sintió.
El Hombre del Sombrero lo observaba en silencio. Sabía que no era día de intervenir. Tampoco los otros lo serían. Su tarea -si es que tenía alguna- era presenciar. Y eso hacía. Desde la sombra. Sin permiso. Sin rastro.
Cuando Agustino se levantó y volvió a caminar, el papel seguía en su mano. Pero su paso, aunque leve, ya no era el mismo. Era el de alguien que, sin curarse, al menos empieza a sangrar con sentido.
Las habitaciones del sueño
Aquella noche, Agustino no se durmió. Fue dormido. Cayó como se cae en un pozo sin fondo, pero sabiendo que, al final, algo -alguien- lo esperaría. No había oscuridad. Tampoco luz. Solo una claridad espesa, como la del agua que no ha elegido aún su forma. Se encontró de pie en un pasillo sin tiempo. A los lados, puertas.
Todas cerradas. Todas sin picaporte. Sin números. Sin promesa. Las paredes no eran paredes: eran piel. Tacto. Sensación. Cada paso que daba, el suelo cambiaba: baldosas de cocina, madera húmeda, alfombra antigua, piedra, tierra, vidrio molido. Era su vida, desmenuzada en texturas.
Agustino supo, sin saber cómo, que no debía tocar nada. Solo mirar. Pero la tentación fue más fuerte. Abrió una puerta -o algo que parecía una puerta- y entró en un cuarto vacío. En el centro, una silla. Y sobre ella, un vestido doblado. No había cuerpo. No había perfume. Pero el vestido parecía estar esperando ser usado. O haber sido abandonado a propósito.
La habitación tenía una ventana. Agustino se acercó. Afuera, llovía. Pero no agua. Llovían cartas. Cientos de cartas. Miles. Papel doblado, sellos rotos, sobres aún cerrados. Y entonces la vio a ella. De espaldas. Desnuda bajo la lluvia de cartas. Recogía una. Leía. Lloraba. Tiraba otra. Reía. Desaparecía.
Agustino gritó su nombre. Pero su voz se disolvió antes de nacer. Como si el sueño no tuviera eco. Dio un paso hacia la ventana. Quiso atravesarla. Pero la habitación comenzó a deshacerse. El piso se agrietó. Las paredes se licuaron. Todo era arena. Todo era líquido. Y entonces apareció él... El Hombre del Sombrero
Sí. El Hombre del Sombrero. Estaba ahí. Pero no como en la vida. No como sombra externa. Ahora estaba adentro. Vestía igual, pero sin rostro. Era Agustino, y no lo era. Un gemelo ausente. Una versión de sí mismo que nunca fue. Se sentó frente a él. Ambos en el aire, sin suelo bajo los pies. Y habló.
Pero no con palabras. Con imágenes. Le mostró un recuerdo que Agustino nunca vivió: una tarde en la que ella nunca lo dejó. Le mostró una risa que no recordaba haber oído. Un beso que no se dieron. Un hijo que no tuvieron.
Un adiós que no dolió. Y luego, la imagen más cruel: el rostro de Agustino feliz. No el de ahora. El de otro tiempo, otro mundo, otra posibilidad.
- ¿Por qué me muestras esto? (quiso decir Agustino, pero la pregunta se volvió humo)
No hacía falta. El Hombre del Sombrero se levantó. Se quitó el sombrero. Lo dejó caer. Y al tocar el suelo (¿había suelo?), todo se volvió blanco. Un blanco tan absoluto que dolía. Agustino despertó gritando. No de miedo, de ausencia.
La cama estaba empapada. De sudor, de lágrimas. De algo más: una humedad vieja, que venía de adentro. En la mesa de luz, un papel. No lo recordaba. Era la frase encontrada en la librería, pero ahora tenía una línea más escrita a mano:
"Me hubiera gustado quedarme. Pero algo en mí siempre quiere irse antes. Y sin embargo, aún estoy aquí…"
Agustino no sabía si él lo había escrito dormido, si lo había soñado, o si lo había escrito ella, en otra vida. Lo leyó tres veces. La última, con los ojos cerrados. El Hombre del Sombrero no estaba ya afuera. Tampoco adentro. Era una parte de él que, por fin, había encontrado forma. Y entonces Agustino, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin pedir permiso. No estaba mejor. Pero estaba más cerca.
El gesto inútil que salva
Pasaron tres días desde el sueño. Agustino no volvió a soñar con ella. Ni con el Hombre del Sombrero. Ni consigo mismo. Pero algo había cambiado: el silencio ya no era un enemigo. Era un lugar. Durante esos tres días, se dedicó a mirar. La taza rota que no quiso pegar. La planta seca que nunca regó. El abrigo de ella, aún colgado detrás de la puerta.
Y sobre todo, el sobre viejo donde había guardado la nota hallada en la librería. No sabía por qué, pero sintió que debía escribirle algo. No para enviarlo. Ni siquiera para que fuera leído. Solo para nombrar lo que había callado durante tanto tiempo. Tomó una hoja en blanco. Y escribió, sin pensar demasiado:
"No sé si te fuiste. O si fui yo el que te dejó ir antes. No importa. No te escribo para que vuelvas, sino para decirte que me perdono".
Firmó: Agustino. Nada más. Luego, caminó hasta el río. Ese que bordea la ciudad y que casi nadie mira. Llevó la hoja doblada en cuatro. Y una piedra pequeña. La ató con un hilo. La lanzó. No hizo ruido, ni burbuja, ni metáfora. Pero hizo algo en él: vacío bueno. No tristeza. No alivio. Solo espacio.
Espacio donde, tal vez, un día -sin buscarlo- llegue algo nuevo. O alguien. Se quedó allí largo rato, escuchando el río, respirando como quien vuelve a habitar su cuerpo después de años. Y cuando se dio vuelta para regresar, vio al Hombre del Sombrero una última vez.
Estaba más lejos. Más borroso. Más… humano. No era una sombra. No era un fantasma. Era una parte de sí mismo que, al fin, podía despedir sin odio. El Hombre del Sombrero levantó apenas su sombrero, en un gesto leve, casi imperceptible, como un saludo entre viejos conocidos. Y desapareció.
No en el aire. No en la bruma. Desapareció dentro de Agustino, como una herida que deja cicatriz, pero ya no duele… Aunque los dolores verdaderos nunca tienen fin. Solo se transforman en lenguaje, en memoria, en gesto… en cuento.