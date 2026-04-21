"Un libro es un instrumento óptico que permite ver lo que no se ve"
Bibliotecas vacías, mentes saturadas
La imagen de un bibliotecario evoca un tiempo en que la lectura demandaba esfuerzo y decisión, contrastando con la inmediatez que ofrecen las pantallas.
Marcel Proust
Hay preguntas que no irrumpen. Aparecen. Se acomodan en algún borde del día -a veces en la tarde, a veces en ese momento raro donde uno no está ni en una cosa ni en otra- y se quedan ahí. Sin apuro. Como si supieran que, tarde o temprano, uno va a tener que hacerse cargo.
Hace unos días me pasó algo así. No fue exactamente una pregunta. Fue más bien una imagen. O algo que todavía no terminaba de ser imagen. Un bibliotecario. Nada más. No uno en particular. No alguien con nombre. Ni siquiera una biblioteca concreta. Era la profesión. El gesto. Esa forma de moverse entre libros como si en realidad no los ordenara, sino que los cuidara de algo que no siempre se ve.
Y después -casi sin pedir permiso- apareció lo otro. La biblioteca vacía. Pero no vacía como abandono. No como ruina. No como desastre. Vacía como esas casas que siguen impecables… donde todo está en su lugar… pero ya no pasa nada. Y eso -no sé bien por qué- incomoda más. Porque ahí uno empieza a sospechar que lo que falta no son las personas.
Es otra cosa. Tal vez el tiempo. O mejor dicho: la forma en que el tiempo se quedaba ahí adentro. Me quedé un rato en esa escena. No en una biblioteca real. En esa imagen que insiste cuando algo todavía no termina de cerrar. Y casi sin querer apareció el contrapunto. Una mesa cualquiera. Un bar, una casa, da lo mismo. Varias personas. Todas juntas. Todas cerca.
Y sin embargo… no. Cada una inclinada sobre su pantalla. El gesto repetido, casi automático. El dedo que desliza sin detenerse. La mirada que entra y sale sin quedarse en ningún lado. La pausa estaba. Pero no era la misma. Porque no era una pausa que sostiene; era una pausa que separa. Nadie interrumpía a nadie. Y sin embargo, tampoco había encuentro.
Estaban… pero no estaban del todo. Y en ese pequeño desajuste -que podría parecer insignificante- empieza a aparecer algo más profundo. Durante mucho tiempo, el conocimiento tuvo un ritmo. No era lento ni rápido. Era humano. Buscar un libro implicaba decidir. Encontrarlo, una pequeña conquista. Leerlo, un esfuerzo. Entenderlo… otra cosa completamente distinta.
Había que volver. Detenerse. A veces no entender. A veces frustrarse. Y en todo eso -que hoy podría parecer innecesario- se construía algo más que información. Se construía formación. En ese contexto, el bibliotecario no era un detalle menor. No era solo quien ordenaba libros. Era quien, de algún modo, cuidaba ese ritmo. No aceleraba. No simplificaba. No resolvía. Acompañaba.
Orientaba sin imponerse. Sostenía un orden que no limitaba, sino que permitía que algo pudiera suceder con cierta profundidad. Había, aunque no se dijera, una idea de fondo: no todo tiene que estar al alcance inmediato. Porque hay cosas que, si llegan demasiado rápido, directamente no llegan. Hoy casi todo está al alcance y, sin embargo, algo se nos escapa. No es la información. Es el espesor.
El celular -y vale decirlo sin simplificaciones- no es el problema. Es, probablemente, una de las herramientas más potentes que tenemos. Amplió accesos, acortó distancias, abrió posibilidades impensadas hace apenas unos años. Pero también -y esto es más difícil de ver- modificó algo más profundo: nuestra relación con el tiempo.
El gesto de deslizar el dedo parece menor. Pero no lo es. Porque es un gesto que no se detiene. Que no se compromete. Que no necesita volver. Todo aparece. Todo pasa. Todo se reemplaza. Leer es otra cosa. Leer es quedarse. Y quedarse -hoy- empieza a ser una decisión. No romántica. Difícil. No es solo una intuición.
Investigaciones como las de Maryanne Wolf muestran que la lectura profunda no es natural: se construye. Involucra memoria, inferencia, pensamiento crítico, empatía. Leer no es pasar los ojos por encima de las palabras. Es construir sentido en el tiempo. Y eso necesita continuidad.
Las nuevas generaciones no están perdiendo inteligencia, pero sí están perdiendo entrenamiento en la profundidad. No porque no puedan. Porque no se les exige. Y todo lo que no se ejercita… se debilita. Por eso empiezan a aparecer decisiones que, hace unos años, hubieran parecido exageradas: limitar el uso de celulares en las escuelas.
No como castigo. Como intento. Como forma de recuperar condiciones mínimas para que algo pueda pensarse sin interrupciones constantes. En ese escenario, la figura del bibliotecario vuelve. Pero no como nostalgia, sino como advertencia. Porque el problema ya no es acceder. Es elegir. Y elegir implica criterio. Tiempo. Renuncia. Tal vez lo que está en crisis no es el oficio.
Tal vez es nuestra capacidad de reconocer lo que ese oficio cuidaba. Y acá -inevitablemente- aparece el espacio. Porque los espacios no son neutros. Nunca lo fueron. Una biblioteca no es solo un lugar con libros. Es un dispositivo. La luz, el espacio, el silencio, las distancias… todo está construido para que uno pueda quedarse. Para que algo pueda pasar en profundidad.
El celular hace todo lo contrario. Nos permite estar en cualquier lugar, pero al mismo tiempo nos impide estar del todo en alguno. Elimina umbrales. Borra transiciones. Y cuando todo ocurre en el mismo plano, nada termina de profundizar. Volver a la biblioteca no es volver atrás. Es volver a diferenciar. A aceptar que no todo tiene que pasar al mismo tiempo. Que no todo puede ser inmediato.
Que hay procesos que, si se aceleran… desaparecen. Tal vez, entonces, la pregunta nunca fue sobre el bibliotecario. Fue sobre nosotros. Sobre qué tipo de relación con el conocimiento queremos sostener. Sobre qué tipo de tiempo estamos dispuestos a habitar. Sobre qué tipo de profundidad todavía somos capaces de tolerar.
Cerrar una pantalla. Abrir un libro. Sentarse. Y quedarse. Puede parecer poco, pero no lo es. Porque en ese gesto -mínimo, casi invisible- tal vez se esté jugando algo mucho más grande. No un hábito. No una profesión. Algo más incómodo: la posibilidad de seguir pensando con profundidad.