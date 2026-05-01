El algoritmo en la billetera

"Las emociones dirigen nuestras decisiones financieras y las plataformas lo saben"

Nicolás Passini, especialista en educación financiera, participó del TEDIND-X y advirtió a jóvenes santafesinos cómo las decisiones de consumo están atravesadas por sesgos psicológicos que las plataformas digitales usan para retener atención y empujar gastos.